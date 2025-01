Gruppo Fratres Giuseppe Nesi: nel 2024 superato il “muro” delle 600 donazioni. Tanti anche quelli “della prima volta”

LASTRA A SIGNA – E’ tempo di bilanci per il gruppo Fratres Giuseppe Nesi. Il 2024 si è concluso infatti con un risultato importante, 603 donazioni, così suddivise: 356 donazioni di sangue presso la sede a Lastra a Signa e 247 presso i Servizi trasfusionali degli ospedali (Torregalli, Careggi, Empoli e Meyer), 25 donazioni di plasma e una di piastrine, facendo registrare, complessivamente, una crescita davvero significativa. Anche in considerazione del fatto che ci sono stati 32 donne e 31 uomini, in età compresa fra i 18 e i 30 anni, alla loro prima donazione. “È fondamentale – spiega la presidente Sandra Mugnaini – che i giovani si avvicinino alla donazione del sangue perché c’è bisogno di un ricambio generazionale in quanto si può donare fino all’età di 65 anni. Da parte nostra, come gruppo Fratres, da anni cerchiamo di diffondere la cultura della donazione di sangue e del volontariato in genere fra i giovanissimi del territorio con il “Progetto salute”, realizzato in collaborazione con la scuola media Leonardo da Vinci”.

Questi numeri sono comunque il frutto di un lavoro costante svolto durante l’anno dai volontari Fratres: promozione della donazione partecipando alle varie iniziative svolte sul territorio (Marzo Donna, Festa di Sant’Anna, Antica Fiera di Lastra, Rificolona, Natale alla Ginestra…), consegna delle bustine di zucchero a forma di cuore con il logo Fratres ai bar e alle pizzerie di Lastra a Signa nel giorno di San Valentino, presenza di un punto d’informazione presso la Piscina Solarium: coloro che prenotavano la visita di idoneità o la donazione ricevevano in omaggiati un gadget estivo. “Vogliamo ringraziare – conclude Mugnaini – le associazioni sportive Iride, Piscina Solarium, Centro Ginnastica, Atletica Lastra, Baseball Lastra, AS Lastrigiana, Polisportiva Ginestra e Padel San Martino che hanno esposto un nostro striscione per promuovere la donazione di sangue e plasma. Ringraziamo anche le tante realtà associative e il CCN di Lastra che si dimostrano sensibili alla donazione, promovendo i nostri inviti alla donazione”.