Gruppo Fratres Lastra a Signa: anche nel 2019 numeri importanti

LASTRA A SIGNA – Numeri importanti. Sono quelli raggiunti nel 2019 dal gruppo Fratres di Lastra a Signa che, a conclusione dell’anno, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta. Ed è stato un anno importante, che ha confermato e premiato il continuo impegno dei volontari del gruppo. Durante l’anno, infatti, sono state effettuate ben 16 giornate di raccolta sangue presso l’Unità di raccolta nella sede della Misericordia di Lastra a Signa, comprese le giornate di Pasqua e Natale, raggiungendo quota 484 donazioni di cui 294 nella sede e 190 presso i centri trasfusionali di Careggi, Torregalli, Meyer ed Empoli. “Siamo molto soddisfatti – spiegano dai Fratres – perché siamo cresciuti del 13% rispetto al 2018 e con 67 persone che hanno donato per la prima volta e 32 donatori che invece sono tornati dopo una pausa maggiore di due anni. Tutto ciò è il frutto della continua promozione alla sensibilizzazione della donazione di sangue che il gruppo effettua costantemente con la presenza di volontari pronti a dare informazioni e a raccogliere nominativi per eventuali nuovi donatori durante le varie manifestazioni che si svolgono sul territorio di Lastra a Signa. Inoltre la Fratres ha un suo progetto inserito nel Pof della scuola media Leonardo da Vinci, dove ogni anno i volontari incontrano circa 200 ragazzi e li rendono partecipi delle testimonianze di coloro che hanno donato o ricevuto il dono del sangue”. Ma la Fratres Lastra, orgogliosa dei risultati ottenuti, è già al lavoro per il 2020. Anche quest’anno ci saranno i due eventi promossi dall’associazione: a marzo “DonnaDona” e prima dell’estate l’”Aperidona”, due importanti momenti per incontrare i “vecchi” ed eventuali nuovi donatori. Inoltre continuerà la collaborazione con la Consulta del volontariato e con Lastra Shopping, il Centro Commerciale Naturale di Lastra a Signa. “La Fratres Lastra coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari, tutti i donatori e la Misericordia di Lastra a Signa per il supporto dei locali e invita chiunque desideri compiere un gesto concreto di solidarietà a prenotarsi sul sito Internet www.fratreslastra.org per le prossime giornate di donazione, la prima delle quali è in programma domenica 26 gennaio”.

P.F.N.