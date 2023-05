Gruppo Fratres Lastra a Signa, donatori in festa al Parco Fluviale. Con un riconoscimento ai più “fedeli”

LASTRA A SIGNA – Donatori di sangue in festa a Lastra a Signa. La giornata di ieri, infatti, domenica 7 maggio, ha visto lo svolgimento, presso la Locanda del Parco fluviale, della festa organizzata dal gruppo Fratres Giuseppe Nesi e dedicata proprio a coloro che, con le rispettive donazioni, compiono un significativo gesto di solidarietà. “Dopo alcuni anni di fermo, – spiega la presidente Sandra Mugnaini – abbiamo deciso di valorizzare e consegnare un riconoscimento ai donatori che periodicamente compiono un atto di altruismo donando il proprio sangue. Sono stati premiati infatti con un attestato i donatori che hanno fatto dalle 10 alle 24 donazioni, mentre a coloro che hanno fatto dalle 25 alle 49 donazioni oltre all’attestato è stata donata una medaglia in ottone con il logo Fratres. A coloro che hanno fatto da 50 a 74 donazioni oltre all’attestato è stata data una medaglia argentata e ai “super donatori” che hanno fatto oltre 75 donazioni abbiamo dato una medaglia dorata. Tutte le medaglie sono state fatte esclusivamente per noi dalla Gioielleria Taccetti di Lastra a Signa che ringraziamo”.

A rendere ancora più emozionante la giornata il saluto di don Norberto Poli, correttore spirituale del gruppo Fratres, e Stefano Bonsi, presidente della Fratres territoriale, che hanno voluto ringraziare “tutti i donatori per non essere indifferenti alle necessità di coloro che soffrono e di contribuire al benessere di tutta la comunità”. Durante il pomeriggio, inoltre, sono stati esposti gli elaborati realizzati dalle classi seconde della scuola media Leonardo Da Vinci di Lastra a Signa che hanno partecipato al “Progetto salute – La donazione di sangue”, oltre alla musica di Sandro e al truccabimbi di Asia. “E’ stato veramente un bel pomeriggio – conclude Mugnaini – nel corso del quale abbiamo condiviso la gioia e l’orgoglio di essere donatori. Come presidente vorrei ringraziare tutto lo staff della Fratres Giuseppe Nesi che si è impegnato per la riuscita di questa manifestazione Ricordo infine le prossime donazioni: sabato 27 maggio, sabato 10 giugno e domenica 25 giugno oppure, tutti i giorni, presso i Servizi trasfusionali”. Per informazioni e/o prenotazioni 3397652996 – www.fratreslastra.org