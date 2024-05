“Guardarsi! I contemporanei festeggiano gli Etruschi”. Finissage, giovedì 23 maggio, spazio d’arte “Alberto Moretti”

CARMIGNANO – Finissage giovedì 23 maggio alle 18.30 allo spazio d’arte “Alberto Moretti”/Schema Polis (via Borgo, 4), con visita esposizione, presentazione catalogo e apericena, di “Guardarsi! I contemporanei festeggiano gli Estruschi”, la mostra diffusa con le opere di artisti contemporanei della collezione proveniente dall’archivio Carlo Palli di Prato, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano, in occasione del 40esimo anniversario della costituzione del Museo Archeologico di Artimino. “Un grande evento – dichiara il sindaco Edoardo Prestanti – che ha evocato la nostra lunga storia, mettendo in relazione i linguaggi contemporanei con le nostre lontanissime radici”. Un evento ideato e curato da Carlo Palli per celebrare la civiltà etrusca, che ha visto l’allestimento di tre esposizioni in tre prestigiose sedi: il museo archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino, nella sede distaccata di Bacchereto, l’Antiquarium delle antiche maioliche di Bacchereto, lo spazio d’arte Alberto Moretti/Schema Polis di Carmignano.

Proprio in quest’ultima sede, dove per l’occasione sarà possibile ammirare ancora per una volta le opere del Gruppo ’70, Nouveau Réalisme e Scuola di Pistoia, si terrà il finissage e la presentazione del catalogo curato interamente dal Carlo Palli. “E’ stata un’esperienza quella di “Guardarsi” – dice l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni – che ci ha permesso di costruire percorsi itineranti intrecciati con la civiltà etrusca. Una festa dell’arte, contemporanea e antica, sotto ogni possibile forma”. Le opere esposte al finissage. Nouveau Rèalisme: Arman, César, Raymond Hains, Gérard Deschamps, Mimmo Rotella, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Villeglé; Scuola di Pistoia: Roberto Barni, Umberto Buscioni, Gianni Ruffi; Gruppo ‘70: Antonio Bueno, Sylvano Bussotti, Giuseppe Chiari, Alberto Moretti, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Eugenio Miccini, Luciano Ori, Michele Perfetti, Lamberto Pignotti, Roberto Malquori.