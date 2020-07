Guardia di finanza: la ditta è fallita nel 2018. Ma c’è una bancarotta fraudolenta per 3 milioni di euro e fatture false

FIRENZE – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze e richiesto dalla Procura della Repubblica di Firenze, che ha riguardato i beni e le liquidità rilevati come sottratti dal patrimonio di una società […]

FIRENZE – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze e richiesto dalla Procura della Repubblica di Firenze, che ha riguardato i beni e le liquidità rilevati come sottratti dal patrimonio di una società della provincia di Firenze, attiva nel settore della fabbricazione di macchine per imballaggio, dichiarata fallita nel 2018. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, hanno permesso di ricostruire la gestione societaria che, afferma il Giudice per le indagini preliminari, “ha portato alla sistematica, consapevole e programmata spoliazione della società”. All’indagato è stato contestato di essersi appropriato, attraverso vari meccanismi illeciti, quali alterazioni di libri e scritture contabili e fatture false: del complesso produttivo della società fallita, costituito da numerosi beni strumentali e impianti del valore di circa 200.000 euro, destinandolo a un’altra società, sempre dallo stesso amministrata e che, di fatto, ha proseguito l’attività della prima; di ricavi e Iva per oltre 270.000 euro relativi ad attività svolte dalla ditta fallita, incassati dall’altra società; di oltre 130.000 euro della cassa societaria, destinati a finalità personali. Inoltre, la società fallita avrebbe anche emesso fatture false nei confronti dell’altra società per abbatterne i ricavi e le imposte dovute.