Guarducci (Per Sesto) “soddisfatti del bilancio delle farmacie”

SESTO FIORENTINO – “Siamo davvero soddisfatti, il bilancio 2019 fotografa una azienda solida”. Lo afferma Andrea Guarducci capogruppo di Per Sesto al termine della sesta commissione che si è tenuta oggi in Comune sul bilancio della società delle farmacie e servizi. Alla commissione hanno partecipato anche l’amministratore unico Elena Campostrini e la direttrice Mariella Puccio.

“Azienda che, – dice Guarducci – dopo aver affrontato negli anni scorsi importanti investimenti sulle proprie sedi e anche sulle tecnologie, riqualificando così pezzi importanti della nostra città sia nel centro che nelle zone più distaccate, portando per giunta nuovi servizi, anche questo anno registra un andamento sostanzialmente un linea con le previsioni che testimonia una buona gestione. Certo il trend generale del settore ha sofferto e soffrirà flessioni visto la contrazione della spesa pubblica, come è facilmente rinvenibile da un semplice confronto con realtà limitrofe equiparabili. Questa variabile tuttavia potrebbe anche vedere una inversione di tendenza in futuro se, come stato e regioni, avremo davvero appreso la lezione che la pandemia ci lascia, cioè la necessità di investire e rafforzare la sanità pubblica e territoriale e quindi anche dei cari servizi che gli eell possono fornire in questo settore. Noi come gruppo politico ne eravamo già consci senza bisogno di questa terribile conferma. Sulla salute non si fa profitto e ci conforta in questo senso il ruolo di AFS durante il difficile periodo appena trascorso e non del tutto superato: sia, grazie anche al prezioso lavoro di tutto il personale che ringraziamo, in termini di punto di presidio e servizio stabile per la comunità anche durante i duri mesi del lockdown, sia contribuendo, con le risorse identificate ed approvate con l’ultimo bilancio, al difficile compito che noi eell abbiamo davanti adesso, ovvero quello di agevolare anche con misure finanziare straordinarie la tenuta sociale e la ripresa economica della nostra comunità. Ci teniamo anche a sottolineare il prezioso lavoro, potuto portare avanti grazie alla felice scelta di fondere farmacie con doccia service, del ramo cultura. Il duro lavoro di riavvio e erogazione servizi (a partire dal l’erogazione di contenuti sui Social e al servizio di prestiti a domicilio nei mesi duri del lockdown) fino alla lenta ma progressiva ripresa delle attività in presenza, in piena sicurezza e seguendo le normative dei dpcm, che hanno garantito con passione e professionalità, proprio quando la cultura pagava l’alto prezzo del distanziamento sociale”.