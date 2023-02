Guarducci (PerSesto) “Autonomia differenziata,  non è un paese uguale per tutti”

SESTO FIORENTINO – “Non è un paese uguale per tutti”: lo afferma, in una nota Andrea Guarducci, capo gruppo di PerSesto riferendosi all’autonomia differenziata. “Il governo ha approvato il primo passo verso il cosiddetto “Disegno di Legge Calderoli” – dice Guarducci – per l’autonomia differenziata. L’ennesima Legge sbagliata che incentiva le diseguaglianze tra le regioni e […]

SESTO FIORENTINO – “Non è un paese uguale per tutti”: lo afferma, in una nota Andrea Guarducci, capo gruppo di PerSesto riferendosi all’autonomia differenziata. “Il governo ha approvato il primo passo verso il cosiddetto “Disegno di Legge Calderoli” – dice Guarducci – per l’autonomia differenziata. L’ennesima Legge sbagliata che incentiva le diseguaglianze tra le regioni e che sottrae al parlamento il ruolo di garantire pari opportunità di crescita e sviluppo a ogni cittadino, indipendentemente da dove nasce e risiede in Italia, innescando una vera e propria competizione fra territori con un miglior potenziale economico e aree del paese dove per anni non si è investito abbastanza, condannandole alla perenne situazione di difficoltà. Così chi potrà permetterselo, usufruirà di una sanità migliore, di una istruzione con maggiori risorse, di maggiori opportunità. E chi non è nato nel posto giusto? Pazienza. Si adatta, emigra o rimane indietro. Il darwinismo sociale in “salsa Meloni”. Prima gli italiani? Non avevamo capito bene lo slogan, alcuni arriveranno prima, anche perché ci si assicura che altri siano relegati indietro”.