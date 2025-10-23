Guasti o lavori? Nasce “Acqua Alert” e informerà i cittadini con avvisi telefonici e sms

FIRENZE – Si chiama “Acqua Alert” ed è il sistema di avvisi telefonici e sms con cui Publiacqua da oggi ti avvertirà in caso di guasti o lavori. Fin dal 2008, infatti, Publiacqua ha adottato un sistema di avvisi telefonici che, nel tempo si è evoluto, passando da un database composto quasi esclusivamente da numeri fissi […]

FIRENZE – Si chiama “Acqua Alert” ed è il sistema di avvisi telefonici e sms con cui Publiacqua da oggi ti avvertirà in caso di guasti o lavori. Fin dal 2008, infatti, Publiacqua ha adottato un sistema di avvisi telefonici che, nel tempo si è evoluto, passando da un database composto quasi esclusivamente da numeri fissi ad uno in cui invece sono preponderanti quelli mobili. Oggi, però, questo servizio fa un ulteriore passo in avanti ed il servizio “Ti chiamiamo noi” va in pensione per lasciare il posto ad “Acqua Alert”. Un servizio che ogni cittadino può gestire in autonomia e che, inoltre, può essere attivato per più di un’utenza in modo da poter essere avvisati non solo sulla casa di residenza ma anche su eventuali guasti e lavori che, per esempio, possono interessare il luogo dove si lavora o si ha un’attività commerciale o, più semplicemente, la seconda casa o l’abitazione di parenti anziani. Tutto questo, ed ecco l’altra novità importante, in totale autonomia ed avendo la possibilità di modificare le utenze da avvisare in qualsiasi momento.

Registrarsi ad “Acqua Alert” è semplice e, ovviamente, gratuito. Basta telefonare al numero 055 7188255 o visitare il sito Publiacqua (www.publiacqua.it) e compilare l’apposita form inserendo il numero di telefono a cui si desidera ricevere gli avvisi, nome e cognome e l’indirizzo completo (comune, via e numero civico) delle utenze per le quali vuoi essere avvisato in caso di lavori o guasti. A ogni accesso successivo, il sistema riconoscerà il numero di telefono precedentemente inserito, consentendo la modifica delle utenze. Se poi viene cambiata casa, non c’è più la residenza nel territorio dove l’acquedotto è gestito da Publiacqua o non si desidera più utilizzare “Acqua Alert”, è possibile cancellarsi dal servizio in totale autonomia con un semplice click e sempre accedendo al sistema con il numero telefonico precedentemente registrato.