Guasto alla rete idrica, chiusura di via del Cantone, traffico in tilt e mancanza d’acqua nelle zone alte

SESTO FIORENTINO – Traffico in tilt all’Osmannoro a causa del guasto alla rete idrica avvenuta nelle prime ore della mattina che ha portato all’allagamento del sottopasso autostradale di via del Cantone, strada chiusa alla viabilità creando notevoli ripercussioni sul traffico. In conseguenza della rottura, il servizio idrico risulta essere sospeso o ridotto nelle zone di Querceto, Colonnata e Quinto Alto. Publiacqua ha dislocato cinque autobotti sul territorio e sta intervenendo per riparare il guasto e mitigare i disagi. “I tecnici dell’azienda, ai quali va un ringraziamento, si sono immediatamente attivati in collaborazione con i nostri uffici ed è stata garantita la presenza di diverse autobotti nelle zone di Colonnata e Querceto, dove sono riportati i disagi maggiori in conseguenza dello svuotamento dei serbatoi. – ha detto il vice-sindaco Claudia Pecchioli – Si tratta di una situazione grave che non possiamo accettare che si ripeta ancora: da questo punto di vista continueremo a incoraggiare gli investimenti sulla rete, ma, soprattutto, occorre accelerare con la cosiddetta ‘autostrada delle acque’, fondamentale per superare definitivamente i ricorrenti disagi nelle zone alte della città. Gli ingenti lavori realizzati da Publiacqua sono ormai terminati e sono in fase di completamento gli ultimi passaggi amministrativi. I disagi per i residenti di Colonnata, Querceto e Quinto Alto vanno avanti da anni e l’infrastruttura necessaria per lasciarseli definitivamente alle spalle è sostanzialmente pronta: occorre che tutti gli Enti coinvolti facciano la propria parte e che si arrivi al più presto alla messa in esercizio”.