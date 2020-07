Guasto in via Biancalani. Assessore Kalmeta “Situazione non più sostenibile”

SESTO FIORENTINO – Tre guasti nel giro di tre giorni alle tubazioni di via Biancalani, con relativo intervento da parte dei tecnici di Publiacqua, hanno creato disagi per l’approvvigionamento idrico della zona, questa situazione, spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta “non è più sostenibile”. Publiacqua fa sapere, infatti, che nella notte si è registrata […]

SESTO FIORENTINO – Tre guasti nel giro di tre giorni alle tubazioni di via Biancalani, con relativo intervento da parte dei tecnici di Publiacqua, hanno creato disagi per l’approvvigionamento idrico della zona, questa situazione, spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Kalmeta “non è più sostenibile”. Publiacqua fa sapere, infatti, che nella notte si è registrata una una nuova rottura sulla tubazione di via Biancalani a cui si è aggiunto un guasto sulla condotta in via Cuoco, angolo via Filzi. I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per la riparazione ed i lavori di sostituzione delle tubazioni interessate dai guasti termineranno tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. I problemi di approvvigionamento interesseranno fino a quell’ora la zona di Querceto.

Anche oggi l’assessore sta effettuando un sopralluogo nella zona interessata dal guasto.

“Abbiamo convocato per la prossima settimana Publiacqua – dice l’assessore Kalmeta – per capire come anticipare l’intervento di sostituzione completa della rete di via Biancalani già previsto nei programmi dell’azienda. Siamo in continuo contatto con i tecnici di Publiacqua che sono intervenuti tempestivamente portando in loco anche autobotti. I disagi per i cittadini sono purtroppo molti.

Si tratta di una tubatura vecchia su cui sono state già eseguite molte riparazioni e sostituzioni puntuali. È quindi ora necessaria una complessiva sostituzione”.

Per ridurre al massimo i disagi, informa Publiacqua, sono disponibili in zona il Fontanello di via Scarpettini ed una autobotte posizionata in via Venezia.