Guasto sulla rete di via Mentana: problemi con l’acqua in alcune zone di Campi

CAMPI BISENZIO – Un guasto sulla rete di via Mentana. Questa la causa, come spiega in una nota Publiacqua, dei problemi con l’approvvigionamento idrico che si sta registrando a Campi in via Mentana, via della Torricella, via dei Mori, via Montanara, via del Paradiso, via Santa Maria, Piazza Gramsci e strade limitrofe. “I nostri tecnici – spiegano da Publiacqua – sono già intervenuti per la riparazione che è già iniziata e che terminerà, con il conseguente ripristino del servizio, nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema creerà loro”.