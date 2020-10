Guerriglia a Firenze, la condanna di Confesercenti: “E’ stata una vile aggressione alla città”

FIRENZE – Anche da Confesercenti, per voce di Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze, arriva una dura condanna per quanto successo questa notte a Firenze. “Purtroppo – dice Cannamela – sono stati interamente confermati timori e preoccupazioni che avevamo condiviso alla vigilia, come categorie economiche, con le principali istituzioni della città. Non è stata […]

FIRENZE – Anche da Confesercenti, per voce di Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze, arriva una dura condanna per quanto successo questa notte a Firenze. “Purtroppo – dice Cannamela – sono stati interamente confermati timori e preoccupazioni che avevamo condiviso alla vigilia, come categorie economiche, con le principali istituzioni della città. Non è stata una manifestazione o comunque qualcosa di riconducibile al principio costituzionale della libertà di espressione, ma una preordinata guerriglia urbana condotta con tutte le tecniche del caso. Obiettivo “militare”: forze dell’ordine e il centro storico della città più bella del mondo. Ecco perché quanto visto stanotte deve essere condannato, senza se e senza ma, da tutti coloro che si riconoscono nei principi della democrazia e della pacifica convivenza. Adesso non resta che contare i danni e augurarsi possano comunque essere identificati gli autori dei gesti criminali a cui abbiamo assistito in tutte le dirette social della serata. Tutta la nostra solidarietà e un grande ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno fatto quanto possibile per difendere la città da una vile aggressione”.