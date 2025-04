“Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, domani a Firenze la presentazione del libro

FIRENZE – Un vero e proprio vademecum, termine per termine, dedicato alle questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale. È “Guida pratica al condominio dalla A alla Z” (Maggioli editore, 2025), a cura di Lisa Ciardi e Luca Santarelli: il volume raccoglie oltre 230 quesiti e soluzioni in cui ogni persona che vive in condominio può […]

FIRENZE – Un vero e proprio vademecum, termine per termine, dedicato alle questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale. È “Guida pratica al condominio dalla A alla Z” (Maggioli editore, 2025), a cura di Lisa Ciardi e Luca Santarelli: il volume raccoglie oltre 230 quesiti e soluzioni in cui ogni persona che vive in condominio può facilmente ritrovare un problema di vita vissuta e la relativa risoluzione più efficace. Il libro sarà presentato dagli autori nell’ambito di Abita (25 aprile – 1 maggio, in contemporanea con la Mostra dell’artigianato), manifestazione dedicata alla casa: l’appuntamento è per domani, mercoledì 30 aprile, dalle 17.30 alla Fortezza da Basso di Firenze (spazio eventi di Abita). L’ingresso è libero per chi ha il biglietto della Mostra dell’artigianato. All’interno del libro, accanto ai consigli giuridici, attraverso l’esperienza come avvocato e giornalista degli autori, sono raccolte idee e suggestioni emerse negli anni, esempi di cronaca, curiosità e domande. Il tutto accompagnato da una chiara indicazione delle norme di riferimento e, quando utile, della sentenza che possa avere più rilievo. L’intento degli autori è che tutte queste informazioni, tasselli di vita vissuta, possano essere una guida e un’ispirazione a chi, nella quotidianità, deve affrontare le complessità della convivenza condominiale.