Guide fantastiche. “I luoghi del Re” di Mingrone, Vettori, Scardillo a Civitas

CALENZANO – Il viaggio migliore e privo di disagi ma ricco di sorprese? Quello immaginario, indubbiamente. E dopo una serie di “immaginary travel” arriva una nuova guida sui luoghi del “re” della terrore, Stephen King. La nuova guida immaginaria “I luoghi del Re” è firmata da Michele Mingrone, Sara Vettori , Caterina Scardillo, un trio di scrittori e grafici, musicisti, appassionati e ironici raccontatori ormai sperimentati con la pubblicazione di altre tre guide “immaginarie” e un ricettario degli animali misteriosi, ed è edita da Edizioni Npe.

“L’idea della guida sui luoghi di King è stata la prima idea – racconta Mingrone – si parla di un autore vivente con una produzione molto ampia. Sono un grande ammiratore di King. In questa guida ci sono 160 illustrazioni originali realizzate da Sara, quindi un lavoro visuale molto forte, copertina pregiata come libro-oggetto, un lavoro sull’impaginato degli anni Ottanta con la difficoltà per coerenza con le altre guide ambientate ai primi del Novecento, di fare un libro in bianco e nero su quegli anni che vengono visti come anni colorati. E’ un omaggio al Re ed è per chi è un appassionato di questo autore”.

Un lavoro, il loro, iniziato alcuni anni fa. “E’ stato un lungo lavoro di ricerca e anche in questo volume ci sono contributi di altri amici – spiega Mingrone – il libro contiene una serie di Qrcode che riserverà molte curiosità per chi segue il genere di Stephen King”. Stasera 9 settembre la presentazione a Calenzano alla Casa del popolo di via Puccini alle 21.15 in occasione di Civitas. Con Mingrone e Vettori ci sarà l’assessore Simona Pieri. Il prossimo appuntamento per Michele Mingrone, Sara Vettori e Caterina Scardillo sarà a Bologna alla Galleria16 il 14 settembe alle 18.30, gli autori dialogheranno con lo scrittore Gianluca Morozzi.