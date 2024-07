Guido Pini, astro nascente del motociclismo italiano, è il testimonial dell’associazione Tuscany Motors

CALENZANO – L’astro nascente del motociclismo italiano, Guido Pini, è diventato ufficialmente il testimonial dell’associazione Tuscany Motors. Realtà che si occupa di motori e sport impegnata in diverse iniziative di solidarietà promuovendo valori come inclusività, rispetto, impegno, motivazione ed etica. Il presidente della Tuscany Motors, Pietro D’Amore, ha avuto infatti l’onore di incontrare la giovane promessa del motociclismo, pilota che, seppur molto giovane, ha dimostrato di avere il talento e la preparazione per raggiungere grandi traguardi. “Avere al nostro fianco atleti che si distinguono per professionalità, passione e sacrificio è motivo di grande orgoglio. Guido, infatti, è l’eccellenza che fa onore alla nostra associazione, ma soprattutto al nostro territorio, un esempio da seguire per i giovani”, ha detto Pietro D’Amore. Attualmente Pini corre nel FIM Junior GP Moto3 dove, nell’unica gara da lui fin qui disputata a causa di un infortunio, ha ottenuto la pole position, secondo posto in gara 1 e primo in gara 2 lasciando stupiti gli addetti ai lavori. Nel 2022 ha vinto European Talent Cup e dal 2023 è gestito direttamente dal più importante manager a livello mondiale Emiliano Alzamora. L’Associazione Tuscany Motors tiferà per lui cercando di ammirare le sue prestazioni anche dal vivo ispirandosi ai più alti valori sportivi.