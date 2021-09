Gusto protagonista: sei appuntamenti per valorizzare le bellezze e i sapori delle colline di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Le colline e il gusto. Le colline sono quelle di Lastra a Signa, il gusto è quello che si può apprezzare grazie ai sapori, agli aromi e ai profumi che questi territori emanano. Ed è dall’unione di questi fattori che sono nate “Le colline del gusto”, sei occasione per conoscere da vicino chi sulle colline ci lavora e il gusto toccarlo con mano. Sei appuntamenti promossi dal Comune di Lastra a Signa e il patrocinio di Vetrina Toscana e del Consorzio Chianti Colli Fiorentini e presentati questa mattina dal sindaco Angela Bagni e dal vice-sindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini. Insieme a loro Cristina Pagani, che della rassegna è la curatrice, e alcuni rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto. Perché questa, come è stato sottolineato più volte, vuole essere “l’edizione zero” di un format che invece potrebbe essere destinato a proseguire nel tempo, con l’auspicio che sia un volano per il turismo sul territorio lastrigiano. Anche perché, come ha voluto evidenziare l’assessore Cappellini, “le colline intorno a Firenze sono a Lastra a Signa”.

“Le colline del gusto” propone infatti incontri e iniziative all’interno di fattorie e aziende agricole che, a loro volta, proporranno esperienze e degustazioni tipiche di questa zona: dalla vendemmia al laboratorio di biscotti realizzati con grani antichi locali, dalle visite guidate alle cantine e ai frutteti fino alla scoperta deli animali della fattoria e ai prodotti enogastronomici aziendali. “Continuiamo – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – il lavoro di valorizzazione delle nostre colline e dei nostri prodotti tipici, già iniziato negli anni passati, con una rassegna che vuole proseguire il percorso di promozione condiviso insieme alle aziende del territorio. Si tratta infatti di un primo cartellone di eventi, nel periodo autunnale, per offrire anche i prodotti e le esperienze tipiche di questa stagione, a cui ne seguiranno altri in accordo con tutte le realtà locali che vorranno aderire”. “Il Comune di Lastra vuole sostenere e supportare le aziende locali – ha aggiunto l’assessore Leonardo Cappellini – offrendo loro la possibilità di promozione attraverso iniziative come questa, dove vengono messe in luce le singole peculiarità e risorse che insieme caratterizzano il nostro territorio. Lastra a Signa, grazie anche al lavoro degli ambiti turistici con la Regione Toscana, vuole quindi porsi al centro di un percorso di sviluppo turistico metropolitano”. “Questo – ha aggiunto Cristina Pagani – è un territorio che ha capacità importanti e la collaborazione con Vetrina Toscana e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini è un’ulteriore “sottolineatura” di come sia importante valorizzare tutte le eccellenze della filiera toscana e, in questo caso, di Lastra a Signa”.

Si parte martedì 14 settembre da Villa Ilangi in via di Gavignano con l’evento “Chianti hour Villa Ilangi”: alle 17 inizierà la visita alla cantina dell’azienda e ai vigneti guidati da un enologo che illustrerà e farà degustare ai partecipanti 5 vini aziendali accompagnati da stuzzichini e prelibatezze toscane (obbligatoria la prenotazione, per info e prezzi 055 878089 – mail info@villailangi.it).

La rassegna prosegue venerdì 17 settembre alle 17 presso Bucolica in via Castracane con l’evento “Che cos’è un circolo culturale agricolo?”: passeggiata guidata con l’agronomo Filippo Zammarchi nei terreni della fattoria, attraversando il frutteto, l’oliveta, il pollaio, l’apiario, l’orto e i seminativi in rotazione. Alle 20 cena “farm to table”, ovvero un mini-menù con i prodotti dal campo alla tavola e vini dal territorio lastrigiano, degustando taglieri di salumi e formaggi da piccoli produttori locali con pane di grani antichi di Montespertoli, piatti del giorno con pasta fresca fatta con le farine dell’azienda, uova e verdure dell’orto, dolci con miele e confetture di frutta, comodamente serviti al tavolo. A seguire “La canzone popolare fiorentina”. Per prenotazione e informazioni sui costi telefonare al numero 366 9793632 specificando “evento Le colline del gusto”.

Domenica 26 settembre alle 16 l’iniziativa si sposta all’azienda agricola I Colli di Marliano, in via del Pollaiolo, con l’evento “Le mani in pasta”: pomeriggio con degustazione dei prodotti coltivati a km 0 e cooking class per la realizzazione di biscotti con farina di grani antichi insieme alla cuoca dell’azienda. In collaborazione con la Fattoria la Luna. Pe informazioni e costi dell’evento telefonare al numero 335 686 8264 info@collimarliano.it.

Domenica 3 ottobre “Le colline del gusto” approda alla tenuta San Vito in Fior di Selva in via di San Vito dove, dalle 11 alle 19, si terrà l’evento “Chianti Colli Fiorentini: il vino di Firenze Open Day”: nella splendida collina sopra Malmantile, immersi nei vigneti sarà possibile degustare i vini dei produttori del Consorzio Chianti Colli Fiorentini così da poter cogliere le affinità e le differenze del vino di Firenze. Per informazioni su costi e prenotazione chiamare i numero 0571 51411 o scrivere a sanvito@san-vito.com.

“Fusi di golosità” è invece l’evento della rassegna che si terrà sabato 9 ottobre dalle 16 alle 19 presso il podere La Massolina in via Leonardo Da Vinci: dai marchesi Fusi alla famiglia Ciaschi l’attività vitivinicola è stata mantenuta e ampliata. Sarà possibile degustare e acquistare i vini Villa Fusi del Podere la Massolina (Sangiovese, Cabernet, Merlot, Vermentino) accompagnati da assaggi di prodotti GM “Golosità & More”. Per informazioni su costi e prenotazioni 348 802 9776 o scrivere a golositandmore@gmail.com.

L’ultimo evento, “Un pomeriggio in fattoria”, si terrà domenica 17 ottobre dalle 15 alle 18 presso l’azienda agricola Isolamanna in via Leonardo Da Vinci con visita agli animali e laboratorio per costruire un piccolo habitat per le chioccioline. Informazioni e prenotazioni al numero 3340 337 4051 o scrivere a isolamanna@tiscali.it. Per informazioni sui singoli eventi è possibile visitare anche le pagine Facebook e Instagram lecollinedelgusto, per partecipare è obbligatorio prenotare e presentare il Green Pass.