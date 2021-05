Ha aperto Dyson a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Ha aperto al Centro Commerciale I Gigli Dyson Demo Store in Corte Tonda., il 7 maggio. Si tratta del primo negozio Dyson in Toscana, il secondo in Italia con un Beauty Lab dedicato all’esperienza dei prodotti Personal Care. L’apertura del settimo Dyson Demo Store italiano arriva poco tempo dopo l’annuncio dell’intenzione, da […]

CAMPI BISENZIO – Ha aperto al Centro Commerciale I Gigli Dyson Demo Store in Corte Tonda., il 7 maggio. Si tratta del primo negozio Dyson in Toscana, il secondo in Italia con un Beauty Lab dedicato all’esperienza dei prodotti Personal Care.

L’apertura del settimo Dyson Demo Store italiano arriva poco tempo dopo l’annuncio dell’intenzione, da parte di Dyson, di raddoppiare il proprio portafoglio prodotti e di entrare in settori completamente nuovi entro il 2025. Per la realizzazione di questi obiettivi, Dyson ha annunciato un nuovo piano di investimenti del valore di 2,75 miliardi di sterline in nuove tecnologie per i prossimi cinque anni: gli investimenti saranno concentrati a Singapore, nel Regno Unito e nelle Filippine e saranno supportati da piani strutturati per l’assunzione di ulteriori ingegneri e scienziati in settori chiave come quello relativo allo sviluppo di software, machine learning e robotica.

Con oltre 200 Dyson Demo Store nel mondo e l’obiettivo di aprirne oltre 20 nel 2021, i negozi Dyson si presentano come veri e propri templi della tecnologia e della user experience, con esperti a disposizione dei consumatori per raccontare i prodotti Dyson e offrire un approccio consulenziale a 360°. Al centro della strategia retail di Dyson vi sono infatti i Dyson Expert, esperti di tecnologia e consulenti: il loro ruolo è ascoltare e comprendere il consumatore per aiutarlo a individuare la soluzione più adatta alle sue esigenze e mostrargliene i benefici. Il compito dei Dyson Expert non si limita alla fase di vendita, tutt’altro: sono disponibili – sia in store sia su dyson.it, grazie al servizio di chat e video chat attivo sul sito – per assistere il consumatore in ogni fase del suo journey: supportano in fase di scelta con informazioni relative ai prodotti Dyson e ai rispettivi accessori, forniscono suggerimenti e consigli su come ottenere il massimo delle performance dalla propria macchina, sono a disposizione per dare indicazioni su come fare manutenzione nel tempo e risolvere eventuali problemi legati all’uso quotidiano.

Al fianco degli Expert, all’interno dei negozi Dyson – incluso il nuovo Demo Store toscano – è possibile anche confrontarsi con i Dyson Stylist, figure esperte di hair science in grado di offrire un servizio di consulenza personalizzata in base alla tipologia di capello e alle esigenze di styling. All’interno dei Beauty Lab, sia in quello di Milano Gae Aulenti, sia nel nuovissimo di Firenze I Gigli, si ha la possibilità di entrare in un vero e proprio salone di bellezza: uno spazio riservato all’esperienza Personal Care, dotato di lavatesta e postazioni per lo styling, all’interno del quale è possibile avere un confronto personalizzato con uno dei Dyson Stylist, con consulenza ad hoc e servizio di styling realizzato grazie alle tecnologie Dyson. Al centro del servizio vi è la scienza del capello, pilastro dello sviluppo e della progettazione dei prodotti Personal Care – l’asciugacapelli Dyson Supersonic™, lo styler Dyson Airwrap™, la piastra Dyson Corrale™ – pensati per prendersi cura della bellezza naturale dei capelli e realizzare styling diversi da soli, a casa.

Con oltre 140 negozi, un ipermercato e 25 tra ristoranti e bar, il Centro Commerciale I Gigli è il più grande e innovativo polo commerciale della Toscana e uno dei più frequentati in Italia. Progettato dall’architetto Adolfo Natalini, è stato inaugurato nel 1997 e si trova a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La proprietà è di Immobiliare 2011 S.r.l. (Eurocommercial Properties Italia S.r.l.), mentre la gestione e la commercializzazione è affidata a Savills Italia S.r.l. Tanti i servizi che si possono trovare: una food court con 25 ristoranti e bar, Aree per allattamento e cura dei piccoli, GInfo punto Informazioni, Amazon Locker, aree lounge, un giardino esterno attrezzato con giochi per bambini e dog area, oltre ad un Retail Park esterno e una multisala UCI Luxe. Nel 2020 è stata aperta la Terrazza Natalini, che offre tavoli e sedute a utilizzo libero in un vero e proprio giardino pensile fruibile dalle diverse aree della ristorazione. Ultima novità è “Il Cammin de’ Gigli”, inaugurato da pochi mesi, che collega i primi piani del Centro Commerciale e che ospita una kids area interattiva di 900mq a tema dinosauri (I Giglisauri), uno spazio benessere, un barber shop, un’area lounge, ed un co-working organizzato e gestito da Findomestic, oltre a 4 ristoranti gourmet

Nata in una vecchia rimessa per carrozze vicino a Bath, nel Regno Unito, Dyson ha continuato a crescere sin dalla sua nascita come società nel 1993. Oggi è una global technology company, che svolge attività di progettazione, ricerca, sviluppo e collaudo in UK, Malesia, Singapore e Filippine. Dyson vanta 10.551 tra brevetti depositati e in attesa di registrazione in tutto il mondo. Su scala globale, Dyson conta oltre 16.000 dipendenti, di cui 6.000 tra ingegneri e scienziati. Grazie alla sua rete di ricerca e sviluppo, Dyson sta realizzando piani ambiziosi per sviluppare nuove tecnologie grazie a team globali impegnati in svariati ambiti come: celle di batterie allo stato solido, motori elettrici ad alta velocità, sistemi di visione, tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale.