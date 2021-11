Ha bevuto un bicchiere di troppo e provoca un incidente: denuncia e patente ritirata

SIGNA – I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Signa, nella tarda serata di ieri, durante una serie di controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino romeno R.A., 55 anni, sorpreso, a seguito di controllo etilometrico conseguente a incidente stradale, alla guida di un motociclo con tasso alcolemico superiore al limite consentito. I fatti sono avvenuti a Signa in via Roma: il conducente del motociclo, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un veicolo che lo precedeva e stava effettuando una manovra di svolta. Il successivo controllo all’alcol test ha dato quindi valori al di sopra della norma per l’uomo a cui è stata ritirata la patente di guida e di conseguenza deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.