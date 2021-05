“Hackerati” tutti i canali del Teatrodante Carlo Monni: domani un’iniziativa di “protesta” in piazza Dante

CAMPI BISENZIO – #teatroaperto, “unitevi alla protesta”. Che la situazione dei teatri, anche nella Piana, non sia semplice è sotto gli occhi di tutti. Lo dimostra anche quanto sta succedendo a Campi Bisenzio, sede proprio di uno dei teatri “eccellenza” di tutto il territorio. Quattordici mesi di chiusura parzialmente, molto parzialmente, compensati dalle decisioni prese dal Governo nelle ultime settimane. Fatto sta che domani, domenica 9 maggio, anche il Teatrodante Carlo Monni vuol far sentire la propria voce. L’appuntamento è alle 17 in piazza Dante: “Vogliamo tornare a esibirci e a farvi emozionare. Facciamo sentire la nostra voce”, si legge sul volantino che pubblicizza l’iniziativa. Dopo che nei giorni scorsi l’attore e cantante Nicola Pecci, in segno di protesta, ha dichiarato su Facebook “di aver “hackerato” tutti i canali del Teatrodante Carlo Monni proprio “per invitarvi domenica 9 maggio alle 17 in piazza Dante per protestare. Dobbiamo riappropriarci del teatro e lo rifaremo a tutti i costi”, generando un po’ di “confusione”, per esempio, proprio sulla pagina Facebook del teatro. Domani probabilmente ne sapremo di più.