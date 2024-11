“Hall of Fame Viola 2024”, entrano Maurilio Prini, Bernardo Rogora, Bruno Beatrice e Adrian Mutu

FIRENZE – Il Museo Fiorentina presenta la undicesima edizione della “Hall of Fame Viola”, dedicata alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina, alla quale parteciperanno i grandi della storia viola e le più importanti autorità sportive e cittadine. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7 a Firenze martedì 19 novembre alle 20.30. La manifestazione […]

FIRENZE – Il Museo Fiorentina presenta la undicesima edizione della “Hall of Fame Viola”, dedicata alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina, alla quale parteciperanno i grandi della storia viola e le più importanti autorità sportive e cittadine. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7 a Firenze martedì 19 novembre alle 20.30. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio di Coni, Figc, Lega Calcio Serie A, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

A seguito delle preferenze espresse dal Collegio del Marzocco, nella “Hall of Fame Viola” verranno accolti quest’anno: Hall of Fame Viola categoria giocatori: Maurilio Prini – Giocatore della Fiorentina dal 1952 al 1958, 72 presenze in viola con 10 reti. Palmares: Campione d’Italia ‪1955-1956, Coppa Grasshoppers 1957. L’uomo in più (difensore – attaccante – centrocampista) schierato da Bernardini con il numero 11, colonna portante della Fiorentina più bella di sempre, quella degli immortali Campioni d’Italia ‪1955-1956. Hall of Fame Viola categoria giocatori: Bernardo Rogora – Giocatore della Fiorentina dal 1965 al 1970, 173 presenze in viola con 5 reti. Palmares: Campione d’Italia ‪1968-1969, vincitore della Coppa Italia 1966 e della Mitropa Cup 1966. Grande protagonista nella difesa della Fiorentina del secondo scudetto: era lui a marcare implacabilmente gli attaccanti avversari più forti.

Hall of Fame Viola categoria giocatori: Bruno Beatrice – L'”Indiano” della Fiorentina, con cui ha giocato dal 1973 al 1976, 97 presenze in viola con 1 rete, vincendo la Coppa Italia 1974-1975 e la Coppa di Lega Italo-Inglese 1975, ma perdendo poi la vita per la mancata tutela della sua salute. I suoi familiari attendono ancora giustizia e il museo è al loro fianco. Hall of Fame Viola categoria giocatori: Adrian Mutu – Giocatore della Fiorentina dal 2006 al 2011, 143 presenze in viola e 69 reti. Il “Fenomeno” è stato protagonista assoluto della Fiorentina guidata da Cesare Prandelli che ha riportato in alto, in Italia ed in Europa, Firenze e la sua squadra, incantando con i nostri tifosi e tutti gli appassionati.

Hall of Fame Viola categoria ambasciatori: Sandro Picchi – Il ragazzo del Campo di Marte è diventato un decano del giornalismo sportivo fiorentino, scrive della squadra viola da oltre cinquant’anni con grande passione e competenza. Ha spiegato il gioco del calcio, educando i lettori e facendo crescere tanti colleghi più giovani. Ordine del Marzocco: Gabriella Pierani – Segretaria storica della Fiorentina, con un passato da calciatrice, ha lavorato ogni giorno con dedizione ed amore, applicandosi al massimo per favorire la società, i suoi sostenitori e tutti gli interlocutori. Un lavoro oscuro, ma impagabile, svolto con la massima abnegazione e riempito dalla sua grande passione viola.

Per la terza edizione dello speciale premio Bandiera del Calcio DA13, dedicato alla memoria di Davide Astori e conferito al capitano di una squadra italiana che abbia vestito anche la maglia azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta un esempio di qualità morali e valori sportivi, verrà premiato: il riconoscimento va a Dino Zoff – Giocatore e bandiera della Juventus e della Nazionale Italiana, campione d’Europa 1968 e campione del Mondo 1982 con 112 presenze in azzurro e 330 nella Juventus dal 1972 al 1983. Esempio assoluto di correttezza e sportività, campione dentro e fuori il terreno di gioco, il capitano per eccellenza, uomo dai saldi princìpi, rispettato e amato da tutti gli sportivi.