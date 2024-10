Halloween al Museo del Figurino

CALENZANO – Caccia ai simboli celtici per scoprire SamHain le origini di Halloween tra le mura del Castello e il borgo medievale: è il gioco organizzato dal Museo del Figurino Storico di Calenzano per il 31 ottobre alle ore 16 per ragazzi dai 5 agli 11 anni ore 16, evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Anche […]

CALENZANO – Caccia ai simboli celtici per scoprire SamHain le origini di Halloween tra le mura del Castello e il borgo medievale: è il gioco organizzato dal Museo del Figurino Storico di Calenzano per il 31 ottobre alle ore 16 per ragazzi dai 5 agli 11 anni ore 16, evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Anche quest’anno il MuFiS è nella programmazione di Lucca Comics&Games 2024 tramite l’evento Miniatures on Action Programma OFF che seguirà il tema “The Butterfly Effect” in onore dell’opera “Madame Butterfly” di Puccini.

Domenica 3 novembre dalle 9:30 alle 12:30 si svolgerà attività di workshop di modellismo in collaborazione con ModArt si potrà colorare il proprio modellino e portarlo a casa posti limitati dagli 8 anni in su, con contributo di 5€, possibilità di partecipare portando anche il proprio figurino da casa e chiedere consigli agli esperti.

Dalle 10 e alle 15 presso la Sala dell’Altana rievocazione storica da tavolo, giochi di simulazione con i figurini per ricreare l’Assedio del Castello di Osaka 1614 (大坂の陣, Ōsaka no jin) torneremo all’epoca dello shogunato Tokugawa contro il clan Toyotomi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 in collaborazione con Club Modellistico I Tre Moschettieri evento gratuito 2 turni gioco max 6 giocatori per turno dagli 11 anni in su. All’interno delle sale del museo in collaborazione con il GLA-Gruppo Ludico Aglianese per l’occasione saranno esposte alcune Katane con possibilità di visionarle per chi fosse curioso di scoprire questo mondo delle spade orientali.

Tutte le attività proposte necessitano di prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo mail info@museofigurinostorico.it