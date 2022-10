Halloween in un musical al Teatrodante Carlo Monni con “La sposa cadavere”

CAMPI BISENZIO – Oltre 20 artisti sul palco tra attori, cantanti, ballerini, musicisti per uno spumeggiante musical a cavallo tra sfumature dark e comicità: è la “La sposa cadavere” lo spettacolo scelto dal Teatrodante Carlo Monni per festeggiare la notte di Halloween. Lunedì 31 ottobre alle 21.30 andrà in scena l’originale adattamento della fiaba resa nota dal celebre film d’animazione di Tim Burton e […]

CAMPI BISENZIO – Oltre 20 artisti sul palco tra attori, cantanti, ballerini, musicisti per uno spumeggiante musical a cavallo tra sfumature dark e comicità: è la “La sposa cadavere” lo spettacolo scelto dal Teatrodante Carlo Monni per festeggiare la notte di Halloween. Lunedì 31 ottobre alle 21.30 andrà in scena l’originale adattamento della fiaba resa nota dal celebre film d’animazione di Tim Burton e Mike Johnson, diretto da Gregory Eve e prodotto da Magnoprog. Victor recita una promessa d’amore per la sua sposa, Victoria, infilando l’anello in quello che crede un ramo fuoriuscito dalla terra. Ma il ramo si rivelerà il dito di una donna uccisa nel giorno del matrimonio e sepolta in abito da sposa che, grazie a quelle parole, tornerà in vita legandosi al giovane (biglietti su circuito TicketOne, in replica martedì 1 novembre alle 17).

Nel pomeriggio nel foyer del teatro, a partire dalle 16 in programma storie del terrore per tutta la famiglia, con la regia di Valentina Cappelletti un evento organizzato da Fare Centro Insieme e Pro Campi (ingresso gratuito). Le iniziative per le celebrazioni di Ognissanti proposte dal Teatrodante Carlo Monni saranno anche al Centro Polifunzionale San Donato (via Forlanini, Firenze) già dal 30 ottobre: alle 18 ”Il paese delle teste di zucca”, spettacolo e laboratorio per i più piccoli con Valentina Cappelletti e Guido Materi. Ogni bambino sarà protagonista di spassose avventure di fantasmi e prenderà parte a un laboratorio creativo. Lunedì 31 alle 17.30 invece sarà il momento di “Arrivano i mostri”, letture musicali con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli: nel giorno più mostruoso dell’anno una selezione di tutti i più grandi successi da musical cult “orribili e spaventosi”. La musica si accompagna ad un racconto che ne spiega la genesi e indaga la necessità irrinunciabile dell’essere umano di spaventarsi (ingresso gratuito).

Info: www.teatrodante.it – 055 8940864 – WhatsApp e Telegram 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it. Ingresso: Storie nel Foyer ed eventi presso il Centro Polifunzionale San Donato: ingresso gratuito. “La sposa cadavere”: biglietti da 21 euro a 15 euro presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita TicketOne e online su www.ticketone.it.