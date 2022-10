Halloween, modifiche alla viabilità nel centro di Campi e in via San Paolo a San Piero a Ponti

CAMPI BISENZIO – In occasione dei festeggiamenti per Halloween nella giornata di oggi, lunedì 31 ottobre, è prevista la chiusura dalle 15 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20 delle seguenti aree e strade: piazza Dante, via Santo Stefano, piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via Roma e via XXIV Maggio […]

CAMPI BISENZIO – In occasione dei festeggiamenti per Halloween nella giornata di oggi, lunedì 31 ottobre, è prevista la chiusura dalle 15 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20 delle seguenti aree e strade: piazza Dante, via Santo Stefano, piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via Roma e via XXIV Maggio e via Roma. Divieto di immissione su via Santo Stefano per i veicoli provenienti dalle via Catalani, via 1 Maggio, via IV Novembre e via Castellare. Per quanto riguarda San Piero a Ponti, il provvedimento di chiusura prevede, sempre per la giornata di oggi, dalle 19 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 24, la chiusura di via San Paolo, nel tratto compreso tra via Torricella e via del Castellaccio, dove è istituito un divieto di transito.