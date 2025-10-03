“Hamlet.02” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “Hamlet.02” è lo spettacolo al Teatro della Limonaia il 4 e 5 ottobre alle 20.30 in prima nazionale. Il testo e la regia sono di Sergi Belbel, con Enric Cambray, costumi Goretti, assistente alla regia Júlia Bonjoch. Lo spettacolo, nell’ambito di Intercity, è in prima nazionale, in catalano con sottotitoli in italiano a cura di Aikapro. […]

SESTO FIORENTINO – “Hamlet.02” è lo spettacolo al Teatro della Limonaia il 4 e 5 ottobre alle 20.30 in prima nazionale. Il testo e la regia sono di Sergi Belbel, con Enric Cambray, costumi Goretti, assistente alla regia Júlia Bonjoch. Lo spettacolo, nell’ambito di Intercity, è in prima nazionale, in catalano con sottotitoli in italiano a cura di Aikapro. Dopo la fortunata tournée catalana di Hamlet.01, che indaga l’universo del primo atto della tragedia shakesperiana, Sergi Belbel porta avanti la sua analisi di Amleto, concentrandosi sul secondo atto. Così, il monologhista Enric Cambray racconta e commenta al pubblico quello che accade nel corso dell’opera shakespeariana. Interpretando tutti i personaggi che popolano la tragedia, entrando e uscendo costantemente dalla finzione, l’attore arriva a toccare il cuore di un’opera cardine del teatro inglese. Il tutto, sempre con grande ironia. Intercity Festival ha presentato l’autore per la prima volta in Italia con la messa in scena di Carezze (Intercity Madrid, 1994) e Prima della pioggia (Intercity London 1, 1996).