“Hands up for Ukraine”, la danza per aiutare la popolazione ucraina

CALENZANO – Una giornata dedicata al ballo e alla solidarietà con la popolazione Ucraina. E’ questo l’appuntamento con ‘Hands up for Ukraine’ organizzato dal coreografo e maestro di danza Guillermo Carbajal Alarcon, in arte ‘Slem’. Tante scuole di ballo collaboreranno insieme in una giornata di danza a scopo benefico, tutta a favore della popolazione Ucraina.

L’appuntamento è per sabato 30 aprile alla scuola di ballo Ritmoteque di via Giusti 201, dove si terranno tre lezioni di danza di tre diversi stili. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto all’istituto Scudi di San Martino, che opera direttamente in Ucraina portando aiuti umanitari alla popolazione. Nella giornata saranno presenti anche rappresentanti della comunità ucraina di Firenze, Eka, cantante e musicista Ucraina che canterà l’inno nazionale, e verranno aperte le danze con alcuni balli folkloristici. L’intenzione è quella di manifestare il supporto e la vicinanza fisica e morale della danza fiorentina verso le popolazioni in forte sofferenza.

“Quello che sta succedendo in Ucraina ha scosso tutto il mondo – afferma Guillermo -. Per questo motivo ho ideato, assieme a molte realtà di danza del territorio, un modo per dare un contributo concreto attraverso il ballo, seppur piccolo, ma che può comunque far la differenza per chi sta soffrendo in questo momento. Credo che la cosa più bella della danza consista nell’unire soprattutto dinnanzi a un obiettivo comune come questo. La danza – prosegue – parla un linguaggio universale, che è quello del corpo attraverso la musica, e questo ci accomuna tutti come esseri umani”. Dalle 14 alle 15.15 lezione di reggeaton livello Open, dalle 15.15 alle 17 Michael Jackson Style by “Bad Soul Light”, dalle 17 alle 18.30 lezione di Hip hop livello Open. Il contributo simbolico per partecipare alla giornata è di 20 euro a persona. Si potrà portare anche beni utili da inviare in Ucraina come maschere antigas e protezioni chimiche, medicinali, lacci emostatici, cibo e prodotti per bambini.