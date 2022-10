“Happy days” di Santomauro al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – Uno spettacolo che parla di felicità, nel periodo meno felice della storia. Da Livorno con molto humour, Stefano Santomauro approda venerdì 14 ottobre al Teatro delle Arti e porta con sé “Happy Days”, esilarante show sulla ricerca della felicità, con cui ha fatto il pieno di pubblico e di riconoscimenti.

Stefano Santomauro dà in scena il meglio di sé. Tra tisane alla malva e maglioni con le renne, cibo bio e centrifugati imbevibili, “Happy Days” è un monologo leggero e profondo, cinico e sincero. Secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa. Il loro segreto sta nel famoso metodo Hygge: un welfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. Ah, ma allora non resta che provarci!

Autore e interprete, Stefano Santomauro è tra gli artisti più apprezzati dalla stand up comedy tricolore: lo spettacolo “Like”, selezionato al Torino Fringe Festival 2018, ha riscosso così tanto successo che è in scena da oltre 5 anni. Con lo spettacolo “Fake Club” ha vinto il Drama Comic Award 2019 ed è stato selezionato al Torino Fringe Festival 2019 ed al Festival delle Periferie di Napoli 2019. Con questi due spettacoli, in tre anni, ha raggiunto oltre 25.000 spettatori. “Happy Days” è stato selezionato al Torino Fringe Festival e al Milano Off Fringe Festival riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

Inizio ore 21, biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa. Prevendite anche presso il teatro delle Arti (da lun a ven orario 10-14 – mar/giov/ven anche 14-17) e la sera di spettacolo dalle 19.

La stagione 2022/2023 del Teatro delle Arti è organizzata da Teatro Popolare d’Arte e Comune di Lastra a Signa, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Coop Unicoop Firenze, in collaborazione con Rat-Residenze Artistiche della Toscana, Arci Arci e BCC.