“Hi-care Surgery”: a Lastra a Signa un nuovo Centro di eccellenza oculistica

LASTRA A SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per “Hi-care Surgery, il Centro di eccellenza oculistica all’avanguardia nella chirurgia refrattiva laser e microchirurgia per la cataratta. Presente il dottor Silvio Zuccarini, medico chirurgo specialista in oftalmologia, dall’esperienza ultratrentennale in tutte le tipologie di chirurgia del segmento anteriore e posteriore dell’occhio e nella terapia del cheratocono, con oltre 40.000 interventi eseguiti con successo. Garantire la migliore cura a ogni persona è la motivazione principale che lo ha spinto a fondare il Centro, di cui è anche direttore sanitario. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, oltre all’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, al sindaco di Signa Giampiero Fossi e all’assessore allo sviluppo economico del Comune di Scandicci Andrea Franceschi.

“I numerosi rappresentanti dei vari livelli dell’amministrazione, sia comunale che regionale – ha detto il sindaco Bagni – testimoniamo la vicinanza di tutte le istituzioni a quella che rappresenta una struttura di eccellenza a livello europeo e un valore aggiunto per il nostro territorio. È la grande professionalità degli specialisti qui riuniti che ha permesso di realizzare un sogno, creando una realtà capace di far crescere il nome di Lastra a Signa in termini di eccellenza”. “Complimenti a quello che rappresenta un intervento di grande valore sotto più punti di vista – spiega Bezzini – perché si inserisce in un contesto territoriale atto a riqualificare e valorizzare il territorio di Lastra a Signa. Tema centrale dell’attività che si svolge in questo centro oculistico è l’eccellenza delle prestazioni. Io credo profondamente nella sanità pubblica, che non significa però una dimensione di esclusività. Realtà private come questa vantano un impegno anche sociale e stimolano a loro volta la sanità pubblica a progredire”.

“Con l’apertura di “Hi-care Surgery” – ha spiegato il dottor Zuccarini – l’obiettivo è fornire ai pazienti soluzioni all’avanguardia e trattamenti personalizzati per migliorare la qualità visiva e, di conseguenza, la qualità della vita. La presenza di tante persone oggi ci incoraggia ad essere sempre più presenti sul territorio”. Per sostenere tale obiettivo, “Hi-care Surgery” organizzerà iniziative speciali mirate agli studenti, offrendo loro l’opportunità di accedere alla chirurgia refrattiva. Dopo il taglio del nastro monsignor Franco Agostinelli ha benedetto la struttura e tutti i presenti.

“Hi-care Surgery”, si legge in una nota, “è pronto a diventare, a breve, il Centro di riferimento per la chirurgia refrattiva nel territorio fiorentino. Gli investimenti in una tecnologia di ultima generazione e la presenza di un team medico con un’esperienza decennale e una formazione multidisciplinare sono due dei capisaldi che lo contraddistinguono, ne attestano l’eccellenza e garantiscono al paziente il miglior percorso di cura possibile. Grazie alle due sale operatorie e alla specializzazione dei suoi medici chirurghi, “Hi-care Surgery” può prendersi cura di centinaia di pazienti alla settimana. Le sale sono infatti dotate di sistemi laser a eccimeri e a femtosecondi all’avanguardia sia per la chirurgia refrattiva sia per gli interventi laser della cataratta con impianto IOL”.

“Potersi avvalere – conclude il comunicato – di una strumentazione avanzata permette al dottor Zuccarini e al suo team medico, di eseguire tutte le metodiche oggi possibili e di curare ogni difetto visivo, dalla miopia alla presbiopia: l’obiettivo è pianificare per ogni paziente un trattamento personalizzato e ideale, in base alle caratteristiche del suo occhio, che viene scelto tra SMILE, Femto-LASIK, PRK o l’impianto con lenti ICL. Garantire un percorso di cura di qualità, dal massimo comfort, è l’impegno condiviso, giorno dopo giorno. Il beneficio più importante per ogni paziente? Sperimentare una visione ottimale da vicino e da lontano, senza l’obbligo di indossare lenti o occhiali”. All’inaugurazione erano presenti inoltre Bruna Staino, Claudio Vanni e Paolo Hendel, che ha salutato i presenti con un proprio intervento.