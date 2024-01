Hidron, ripartono i corsi di accompagnamento alla nascita. Sono a cura del consultorio di Campi Bisenzio, ieri il primo appuntamento

CAMPI BISENZIO – Primo giorno, ieri mattina, del corso di accompagnamento alla nascita a cura del consultorio di Campi Bisenzio dell’Azienda Usl Toscana centro nei nuovi locali presso le piscine Hidron. Fino a oggi per le donne in gravidanza residenti a Campi Bisenzio, il corso di accompagnamento veniva svolto presso il presidio di Lastra a […]

CAMPI BISENZIO – Primo giorno, ieri mattina, del corso di accompagnamento alla nascita a cura del consultorio di Campi Bisenzio dell’Azienda Usl Toscana centro nei nuovi locali presso le piscine Hidron. Fino a oggi per le donne in gravidanza residenti a Campi Bisenzio, il corso di accompagnamento veniva svolto presso il presidio di Lastra a Signa. L’opportunità adesso è quella di poter partecipare agli incontri nel proprio Comune di residenza. E nasce a seguito di una convenzione tra la Asl e il Comune di Campi Bisenzio che ha la disponibilità dello spazio di proprietà di Hidron. Un percorso iniziato da tempo a cui hanno voluto dare un riconoscimento con la propria presenza i rappresentanti delle realtà istituzionali che hanno collaborato insieme per renderlo possibile. Per la Asl era presente il direttore delle attività consultoriali, Valeria Dubini, insieme ad Arianna Maggiali, direttore dell’ostetricia professionale, e a Claudia Innocenti, sempre dell’ostetricia professionale. Per la zona distretto fiorentina nord ovest, il direttore Andrea Francalanci, insieme alla coordinatrice delle ostetriche, Rosetta Pirillo, e all’ostetrica che conduce il corso nascita, Marzia Toccaceli. Presenti per il Comune di Campi Bisenzio anche il vice-sindaco Federica Petti e l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini.

“Siamo molto contenti di tornare a offrire questo percorso alle future mamme nel proprio Comune di residenza, – ha detto Francalanci – I corsi si tengono mensilmente a cadenza settimanale, ma in futuro lavoreremo per incrementarli”. Nel nuovo spazio saranno tenuti sia gli incontri relativi alla parte teorica, che pratica del corso. Saranno ospitate fino a 12 donne in attesa, con la possibilità di proseguire per 2-3 incontri anche successivamente al parto e con entrambi i genitori. Il percorso di accompagnamento alla nascita, invece, prevede 7 incontri, con cadenza settimanale, a partire dalla 24° settimana di gravidanza: il percorso di accompagnamento alla nascita inizia presso il Consultorio con la consegna del libretto di gravidanza. Per i corsi nascita sarà l’ostetrica di riferimento della zona a mettersi in contatto direttamente con la donna in gravidanza.