Hidron “sfida” l’invecchiamento: nasce “Longevity”, il percorso che cambia le regole del tempo

CAMPI BISENZIO – L’invecchiamento è inevitabile, ma non è così per tutti. Per questo Hidron ha deciso di sfidarlo con “Longevity”, un percorso innovativo che unisce diagnostica avanzata e strategie personalizzate per migliorare la qualità della vita e dell’invecchiamento. Al centro di questo programma, un test unico nel suo genere: il Longevity Light Report, in […]

CAMPI BISENZIO – L’invecchiamento è inevitabile, ma non è così per tutti. Per questo Hidron ha deciso di sfidarlo con “Longevity”, un percorso innovativo che unisce diagnostica avanzata e strategie personalizzate per migliorare la qualità della vita e dell’invecchiamento. Al centro di questo programma, un test unico nel suo genere: il Longevity Light Report, in grado di rivelare, con precisione scientifica, come il corpo sta affrontando il passare del tempo e come intervenire per mantenerlo attivo e in salute. Il Longevity Light Report è un esame diagnostico che, attraverso un semplice prelievo di sangue, analizza due parametri cruciali per la salute: l’indice di infiammazione e lo stress ossidativo. Questi marcatori forniscono una fotografia chiara dello stato biologico del corpo, mostrando come il nostro stile di vita influisce sull’invecchiamento cellulare.

“Questo test non è solo uno strumento medico, ma una vera chiave per comprendere e migliorare il proprio benessere, – spiega Andrea Massagli, amministratore di Hidron (nella foto) – è una novità assoluta nel panorama del fitness e della prevenzione, e siamo orgogliosi di essere i primi a proporlo in una struttura sportiva”. “Longevity” va oltre la diagnosi. Il programma combina i risultati del Longevity Light Report con il supporto di biologi nutrizionisti, che guidano i clienti nel miglioramento di parametri attraverso alimentazione e stile di vita. Inoltre, il percorso include la possibilità di effettuare un test di efficienza fisica, studiato per valutare forza, resistenza e flessibilità, e creare programmi di allenamento mirati.

Per celebrare il lancio di “Longevity”, Hidron presenta la Longevity Week, che si terrà dal 27 gennaio al 2 febbraio. Una settimana di eventi per esplorare questa innovazione e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di uno stile di vita sano. Tra le attività in programma, presentazioni del Longevity Light Report, seminari su nutrizione e benessere, e sessioni gratuite di test fisici. Hidron si pone come pioniere di un nuovo approccio alla prevenzione e al benessere, dimostrando che l’invecchiamento non è una sentenza, ma un percorso che possiamo migliorare. “Longevity rappresenta un vero passo avanti nel modo di prendersi cura della propria salute, – conclude Massagli – è un invito a guardare al futuro con consapevolezza e con la certezza di poter fare la differenza”.