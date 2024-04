CAMPI BISENZIO – Fra il 5 e il 10 aprile, al Palazzetto del nuoto di Riccione, si è tenuto il Criteria Nazionale giovanile, un evento che ha visto competere gli atleti più promettenti d’Italia, 3 giorni al femminile e poi 3 giorni al maschile. Gli atleti “griffati” Hidron Sport, freschi di un campionato italiano assoluto ricco di successi, ha brillato anche in questa occasione, rafforzando la propria eccellenza nel nuoto. Quinta società classificata nel settore femminile in Italia su oltre 300 società partecipanti. Con 18 medaglie complessive – 7 d’oro, 7 d’argento e 4 di bronzo – oltre a record nazionali e un record europeo junior, abbiamo dimostrato ancora una volta il talento e la grinta che caratterizzano i nostri atleti.

“Siamo particolarmente orgogliosi della staffetta 4×200 stile libero cadette – dicono da Hidron – dove le quattro ragazze hanno compiuto un’impresa storica mai successa nella storia del nuoto italiano e che segna la storia, non solo con un record italiano cadetti, ma anche con un record italiano assoluto e un record europeo junior sottratto alla squadra britannica. Apre Lucrezia Domina con il record italiano junior in 1’56″7, segue la giovanissima 2010 Sofia Biagi in 2’02″7, terza Eva Lenzi con un gran 2’00″1 e in chiusura Margherita Balli in 2’00″2 per un totale di 8’00″1 da record. Protagonista indiscussa è Lucrezia Domina (2008) già qualificata per gli europei junior, ha dimostrato la sua preparazione su tutte le distanze laurendosi campionessa italiana nei 100 stile libero e nei 400 stile libero con i personali di 55″4 e 4’06″7, poi argento nei 200 stile libero, 800 stile libero e 100 farfalla.

Doppia medaglia per Eva Lenzi (2007) argento nei 400 stile libero e bronzo negli 800 stile libero cadetti. Marta Taddei (2009) è campionessa italiana nei suoi 400 misti in 4’48” e bronzo nei 200 misti in 2’16″7. Bravissima anche Sofia Biagi (2010) con un medagliere eccezionale, oro nei 400 stile libero e 800 stile libero in 4’17 e 8’48 poi argento nei 1500 stile libero e bronzo nei 400 misti. Da segnalare i miglioramenti in tutte le distanze nuotate da Maria Vittoria Suisola e Margherita Balli, quest’ultima protagonista della chiusura nella staffetta dei record. Alessandro Tredici, sulla scia dell’oro nei 200 misti conquistato ai recenti Campionati Italiani Assoluti, si è imposto in questa manifestazione con forza dimostrando tutta la sua polivalenza: bronzo nei 400 misti in 4’12″90, argento nei 100 farfalla in 51″97, argento nei 100 rana in 59″30 e ovviamente si conferma campione italiano nei suoi 200 misti con il tempo pazzesco di 1’55″57. Ottimo anche il record personale di Tobia Balli nei 200 stile libero in 1’48″8!! Questi risultati sono anche dimostrazione del duro lavoro svolto dal comparto tecnico con a capo Marco Marsili e gli allenatori Martina Boretti e Alessio Gentili.

A complimentarsi per i risultati ottenuti l’assessore allo sport Davide Baldazzi dopo i grandiosi risultati ottenuti ai Campionati Italiani Assoluti e ai Criteria Giovanili tra marzo e aprile. Insieme a lui (nella foto), oltre agli atleti, sono presenti Marco Marsili e Andrea Massagli, amministratore di Hidron.