I 100 anni del maestro di karatè Dino Piccini

SESTO FIORENTINO – E’ stato uno delle prime cinque cinture nere di Karate in Italia, Dino Piccini è nato a Firenze il 20 novembre 1920 e nel 1975 ha creato a Sesto Fiorentino il G.S. Karate. Il 20 novembre 2020 compie 100 anni.

La sua passione per lo sport lo porta a frequentare attività quali Pugilato, Canottaggio, Judo, Karate ed è attualmente l’unico Maestro di Karate-Do in Italia e nel mondo che raggiunge i 100 anni di vita. Dopo le altre discipline praticate, ha iniziato la pratica del Karate-Do nel 1952 ed è divenuto una delle prime 5 Cinture Nere in Italia nel 1958. Insegnante di Karate a migliaia di allievi sia in Toscana che in Italia, con questa passione insieme al figlio Roberto, Dino Piccini pone le basi e avvia il G.S. Karate nel 1975, oggi diventato Renbukan Sesto Fiorentino-Associazione Sportiva Dilettantistica, la cui sede è nella Tensostruttura del Palazzetto dello Sport in viale Machiavelli. A Dino Piccini il buon compleanno da Piananotizie.