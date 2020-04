I 100 anni di Iolanda, gli auguri del sindaco e dell’amministrazione comunale

LASTRA A SIGNA – Una nuova centenaria a Lastra a Signa: lo scorso 20 aprile Iolanda Marradi, residente a Ginestra Fiorentina, ha compiuto 100 anni. Il sindaco Angela Bagni, a causa delle misure restrittive e di sicurezza in vigore per contrastare il Coronavirus, non si è potuta recare personalmente a portare i suoi auguri a Iolanda ma le ha fatto consegnare comunque la targa di rito con le congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto. Iolanda vive a Lastra a Signa da circa 10 anni, è vedova, e attualmente risiede con la famiglia del figlio nella frazione lastrigiana. “In un momento particolare come questo – ha sottolineato il sindaco Angela Bagni – abbiamo ritenuto importante condividere con Iolanda, anche se a distanza, la gioia per questo traguardo. Un pensiero a lei e a tutti gli anziani che hanno contributo alla crescita e allo sviluppo del nostro paese e che in questo periodo sono i più colpiti dall’emergenza epidemiologica in corso. Quando tutto sarà finito andrò personalmente ad abbracciare Iolanda”.