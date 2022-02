I 101 anni di Aliviero Fossi, sulle note di “Ciliegi rosa” e con l’affetto dei figli

SIGNA – Giornata particolare, e ricca di emozioni, quella di ieri, 15 febbraio, per il sindaco di Signa, Giampiero Fossi. Insieme ai suoi fratelli, infatti, ha festeggiato il babbo Aliviero che proprio ieri ha tagliato il traguardo, davvero significativo, dei 101 anni. Nato a Signa il 15 febbraio 1921 e residente nella zona di Castello, è da sempre molto attivo nella comunità in cui ha sempre vissuto: fra le altre cose è tutt’oggi presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Signa. E le emozioni del sindaco, che ha festeggiato Aliviero come primo cittadino signese ma soprattutto come figlio, sono evidenziate tutte nelle parole che ha scritto in un post su Facebook: “Anche per i 101 anni si sono sentite le note di “Ciliegi rosa”: segno di un grande amore e di una grande passione. Grazie a tutti per il pensiero che avete rivolto a mio padre. Per lui e per tutti noi è stata una bella giornata”.