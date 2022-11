I 20 anni dello store Ikea di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – 20 anni dedicati ad arredare le case dei fiorentini, ispirandone le scelte e incontrandone le necessità nelle diverse fasi della vita: era il 2002 quando Ikea aprì a Firenze. Da allora il negozio ha accolto oltre 40 milioni visitatori, ha servito oltre un milione di polpette e venduto oltre 150.000 Billy, che potrebbero ospitare migliaia di Divine Commedie. Lo store Ikea Sesto Fiorentino conta oggi 340 dipendenti, 80% dei quali a tempo indeterminato. Il 64% sono donne. Il 43% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne. “La città di Firenze ci ha accolto con amore sin dal primo giorno. Siamo davvero grati a tutte le persone che ci hanno visitato in questi 20 anni, così come a tutti i nostri coworker che hanno lavorato con impegno per raggiungere questo importante risultato” dichiara Carlo Guandalini, responsabile del negozio di Ikea Sesto Fiorentino “Abbiamo lavorato per essere parte attiva di questa comunità, fedeli alla nostra visione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, rafforzando il forte legame che ci lega a questa bellissima città e ai suoi cittadini giorno dopo giorno, promuovendo un’idea di casa più attenta ai bisogni delle persone e dell’ambiente”.

Ikea Firenze celebra quindi un importante traguardo da condividere con i fiorentini, attraverso un palinsesto d’iniziative, workshop e attività per grandi e piccoli che animeranno lo store da lunedì 14 novembre a domenica 20 novembre, con un’attenzione speciale alla circolarità per dimostrare che intraprendere azioni positive per una vita più sostenibile può essere facile e, soprattutto, conveniente. Inoltre, tante offerte esclusive per i clienti che potranno beneficiare ogni giorno di uno sconto del 20% (extrasconto 10% per i soci Family) su una selezione di prodotti. E non finisce qui: per tutta la settimana, per acquisti al di sopra di una certa soglia, sarà possibile beneficiare di un buono sconto da utilizzare al Ristorante o alla Bottega svedese, spendibile dal 21 novembre al 24 dicembre.

Il 19 e 20 novembre Ikea Firenze accoglie il progetto “Di generazione in rigenerazione”, in collaborazione con Anteas (Associazione Nazionale Tutte Età per la Solidarietà), per avvicinare tutti, in particolare le nuove generazioni, alla filosofia zero sprechi, grazie all’esempio di chi ha fatto del recupero un vero e proprio stile di vita, la generazione degli over 60, in una sorta di passaggio del testimone. Protagonista del workshop all’interno del negozio fiorentino sarà un attrezzista e orologiaio che per 36 anni ha lavorato come manutentore imparando sul campo come aggiustare e riparare strumenti della vita domestica e costruirne di nuovi a partire da quelli che non servono più. Un’occasione per ispirare tutti ad applicare la circolarità nella loro vita quotidiana in casa, grazie ad un dialogo positivo tra generazioni. Un appuntamento che cadrà insieme al Green Friday – quest’anno alla sua terza edizione – l’iniziativa con cui Ikea, dal 18 novembre al 4 dicembre, rinnova l’invito a “rivendere” i propri mobili Ikea di cui non si ha più bisogno e promuove l’acquisto di prodotti di seconda mano, in tutti i suoi negozi.

I clienti soci Ikea Family, attraverso il servizio “Riporta e Rivendi” che da 9 anni aiuta le persone a prolungare la vita dei loro prodotti, potranno beneficiare di una supervalutazione, pari al 50% in più rispetto alla valutazione che si riceverebbe durante il resto dell’anno. Basterà consultare la pagina del sito dedicata, effettuare la pre-valutazione nel periodo indicato grazie al tool online e recarsi poi in uno degli store Ikea in Italia entro il 31 dicembre 2023 per riportare i mobili usati e finalizzare l’operazione. Ogni prodotto restituito sarà così rimesso in circolo per essere acquistato ad un prezzo ancora più accessibile senza maggiorazioni di prezzo rispetto alla valutazione. In cambio di ogni prodotto riportato si riceverà una Carta Reso I da spendere in negozio e online, con l’invito ad utilizzarla anche per l’acquisto di mobili di seconda mano esposti nell’Angolo della circolarità.