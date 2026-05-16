I 50 anni de La Racchetta di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Cinquanta e non sentirli. La Racchetta, l’associazione di volontariato anticendio boschivo e protezione civile, ha compiuto 50 anni dalla fondazione della sezione sestese e per festeggiare un traguardo di tutto rispetto questa mattina si è tenuta una cerimonia in piazza Vittorio Veneto. Nella piazza davanti al Municipio erano esposti i mezzi operativi […]



SESTO FIORENTINO – Cinquanta e non sentirli. La Racchetta, l’associazione di volontariato anticendio boschivo e protezione civile, ha compiuto 50 anni dalla fondazione della sezione sestese e per festeggiare un traguardo di tutto rispetto questa mattina si è tenuta una cerimonia in piazza Vittorio Veneto. Nella piazza davanti al Municipio erano esposti i mezzi operativi dell’associazione e una mostra fotografica per raccontare per immagini l’attività di questi anni. Dopo i saluti della facente funzione di sindaco Claudia Pecchioli e gli interventi di alcuni responsabili de La Racchetta sono stati consegnati gli attestati e riconoscimenti ai soci fondatori e ai volontari che hanno contribuito alla crescita dell’associazione nel corso dei decenni.

“La nostra è una presenza sul territorio – dichiara Gianni Panunzi, responsabile della sezione – che può continuare ancora oggi grazie all’impegno dei volontari e al forte legame dell’associazione con la comunità sestese”. La Racchetta sezione locale è nata nel 1976 dopo gli incendi che colpirono Monte Morello e le colline fiorentine, negli anni è diventato un punto di riferimento per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio, operando sia nell’antincendio boschivo sia nelle attività di protezione civile. Dopo la sfilata dei mezzi delle varie sezioni Racchetta per le vie del centro cittadino, le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio con la visita al sito di via dell’Osmannoro che ospita la nuova sede della sezione di Sesto Fiorentino.