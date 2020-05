I bambini disegnano e ringraziano chi si è impegnato per combattere il contagio

CALENZANO – Sono 140 i disegni arrivati all’amministrazione comunale dai bambini delle scuole locali che hanno risposto all’appello di raccontare il proprio sentimento di gratitudine verso coloro che in questo periodo di emergenza sanitaria sta lavorando per combattere il contagio. I disegni sono stati raccolti in una esposizione virtuale che può essere visitata sul sito della biblioteca CiviCa. Con i disegni realizzati delle bambine e bambini di Calenzano sono stati realizzati manifesti e locandine ed esposti sul territorio nei negozi e negli spazi delle pubbliche affissioni. L’amministrazione comunale ha deciso di accogliere anche i disegni arrivati dopo il 21 aprile (data di scadenza).