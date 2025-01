“I Bambini per i bambini”: la Microband chiude la rassegna teatrale a Comeana con uno spettacolo comico per tutte le età

CARMIGNANO – Il teatro parrocchiale di Comeana si prepara ad accogliere il gran finale della rassegna teatrale “I Bambini per i bambini”. Domenica 26 gennaio, infatti, con una doppia replica, alle 15.15 e alle 17.15, andrà in scena lo spettacolo “Duel (The Best of)” della celebre Microband, il duo comico-musicale formato da Luca Domenicali e Danilo Maggio. Scoperti da Pupi Avati e Renzo Arbore, i due artisti sorprenderanno il pubblico con uno spettacolo travolgente, pensato per coinvolgere sia adulti che ragazzi. La loro arte fonde virtuosismo musicale e comicità, regalando un’esperienza unica in cui la musica viene “smontata e ricomposta” con creatività e ironia. Fondata nel 1983, la Microband si è affermata come una delle formazioni più prestigiose nel panorama internazionale della musica comica. Oltre a esibirsi nei principali teatri italiani, il duo è stato protagonista di numerosi festival internazionali in città come Barcellona, Zurigo, Salisburgo e Tokyo. Tra i riconoscimenti più prestigiosi, la vittoria del Primo Premio al Festival Internazionale di Lipsia e l’invito al Festival di Edimburgo. Con il loro ultimo spettacolo Domenicali e Maggio raccolgono il meglio del loro repertorio, aggiungendo numeri inediti che combinano musica, virtuosismo e comicità, portando avanti un percorso artistico di successo che li ha resi celebri in tutta Europa. I fondi raccolti durante la rassegna saranno destinati alla manutenzione e all’acquisto di supporti tecnici per il teatro; l’acquisto di materiale scolastico per una scuola elementare del Comune di Carmignano; il sostegno del progetto scolastico di una minore ospitata in casa rifugio, attraverso il centro antiviolenza La Nara di Prato. “Un’occasione imperdibile – si legge in una nota – per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà, celebrando il teatro come strumento di crescita e condivisione”. Per info e prenotazioni contattare l’associazione “Il Chiodo Fisso” al numero di telefono 3492661239.