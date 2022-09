I Cammini dell’acqua: alla scoperta del territorio di Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Monte Morello è sempre stato territorio ricco di corsi d’acqua, di sorgenti, di fonti. Si tratta di luoghi con un’alta valenza naturalistica a cui la presenza dell’uomo ha sommato interventi per beneficiare del “patrimonio acqua” con pescaie, condutture, bacini, burraie e mulini. Un ambiente ancora quasi incontaminato a pochi passi dalla città, importantissimo patrimonio che costituisce habitat idoneo alla permanenza di molte specie animali. Nell’ambito del progetto “I cammini dell’acqua” promosso da Publiacqua, il Club Alpino di Sesto Fiorentino e la Cooperativa sociale La Fonte hanno realizzato due percorsi per recuperare e valorizzare parti di territorio. Due percorsi che sono stati presentati stamani da Beatrice Corsi, assessore all’Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino, Stefano Rolle e Fabiano Magi, CAI Sesto Fiorentino, Massimo Brandi, Coop Sociale La Fonte, Chiara Masini, membro del CdA di Publiacqua.

Il primo Cammino riguarda le Fonti Storiche di Monte Morello e si snoda su un percorso ad anello di 14 chilometri messo in connessione con la rete sentieristica del Club Alpino che può essere realizzato per intero oppure interrotto o modulato a seconda dei diversi interessi degli escursionisti. Per la maggior parte sono percorsi semplici adatti a tutti e solo in parte su sentiero classificato EE (Escursionisti Esperti). Per agevolarne la fruibilità sono stati individuati due percorsi, uno completo che richiede circa 6 ore di cammino e uno più breve da circa 2,30 ore. L’altro Cammino si snoda all’interno della piccola valle del Torrente Zambra, nella parte più meridionale del massiccio di Monte Morello. Lo Zambra è arteria fluviale antica e preziosa per il territorio fiorentino, una risorsa ambientale di particolare pregio e luogo di testimonianza storica del rapporto tra l’uomo e il bene acqua. Nel tragitto è possibile godere di presenze ambientali e storico- culturali di grande pregio. Anche in questo caso è stato realizzato un percorso trekking di facile percorrenza ad anello connesso con gli altri sentieri del CAI. L’inaugurazione sul territorio, a cui sono invitati tutti i cittadini, si svolgerà domenica 25 settembre, con una escursione sull’anello dello Zambra. Partenza alle 9 dalla sede del CAI, in via Veronelli presso il Centro Civico Colonnata-Camporella a Casa Guidi.