“I cani in Protezione civile”: il 5 ottobre un evento per grandi e piccoli in collaborazione con associazionismo e Quartiere 5

FIRENZE – Una prima edizione di una lunga serie, un’iniziativa di A.T.A.- PC Firenze OdV, Associazione Tutela Ambiente Animali e Protezione civile, in collaborazione con il Quartiere 5 e la Protezione civile di Firenze di concerto con le associazioni Cane Sapiens, Fratellanza Popolare di Peretola e La Racchetta. E’ quello in programma il 5 ottobre con inizio alle 9.30 in via dell’Olmatello presso la Protezione civile di Firenze e con in programma diverse attività: simulazioni di ricerca e soccorso, maintrailing sportivo, mobility e, per chi vorrà, anche vere e proprie prove con il suo cane. Un invito a tutti i cittadini e alle istituzioni per dare la possibilità di vedere con i propri occhi quelle che sono le operatività di soccorso coadiuvati dal fiuto indiscusso dei propri accompagnatori a quattro zampe.

Ma l’ininvito è rivolto anche a chiunque sia incuriosito e desideri intraprendere un percorso formativo con il proprio cane. Istruttori ed esperti in materia potranno darvi consigli, suggerimenti e tutte le informazioni per unirvi a un gruppo di lavoro affiatato. “In questo periodo in cui stiamo assistendo a tanti episodi di violenza sugli animali è importante soffermarci su quanto siano importanti per la nostra quotidianità, – dice Claudia Barsi, presidente dell’associazione A.T.A.- PC Firenze OdV – vedremo all’opera anche cani adottati, con trascorsi difficili, e il messaggio, forte e chiaro che vogliamo far arrivare è che qualsiasi animale, con certe caratteristiche e attitudini, può diventare un valido e indispensabile amico per tutti”.