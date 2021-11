I Carabinieri arrestano un cittadino albanese per provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

CARABINIERI – I carabinieri hanno arrestato K.E. er provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. K.E. cittadino albanese 32enne, operaio, era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, residente a Calenzano con il vizio di guidare in stato di ebrezza, detenere e portare armi illegalmente, ricettare auto rubate e spacciare in concorso sostanze stupefacenti. I Carabinieri […]

CARABINIERI – I carabinieri hanno arrestato K.E. er provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. K.E. cittadino albanese 32enne, operaio, era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, residente a Calenzano con il vizio di guidare in stato di ebrezza, detenere e portare armi illegalmente, ricettare auto rubate e spacciare in concorso sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Calenzano, nel corso della mattina hanno eseguito nei confronti dell’uomo un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, inerente ai predetti reati, relativi a sentenze di condanna, emesse dai Tribunali di Prato e Firenze, per fatti avvenuti in Calenzano, Prato, Pontassieve, Campi Bisenzio e Calenzano, rispettivamente negli anni 2015 e 2019 divenute definitive ed eseguibili anche a seguito revoca della sospensione condizionale della pena per recidiva nel biennio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze – Ufficio esecuzioni penali.

K.E. era stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza in Calenzano, si era reso autore di ricettazione di detenzione e porto abusivo di armi in Prato e di un episodio di ricettazione relativo all’acquisto di auto rubata in Pontassieve e plurimi episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso nei comuni di Pontassieve, Campi Bisenzio e Calenzano. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Prato Dogaia.