I Carabinieri forestali e gli sprechi d’acqua: nei mesi estivi i controlli sono stati 92, le sanzioni 53

FIRENZE – Nel corso dell’ultima, a partire dal mese di giugno e fino a settembre, nell’ambito degli accordi convenzionali con la Regione Toscana, i Carabinieri Forestali della provincia di Firenze hanno svolto un’intensa attività di controllo per la prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Hanno inoltre compiuto attività di vigilanza in materia di tutela e gestione delle risorse idriche e di prevenzione degli sprechi idrici, a supporto dell’Autorità Idrica Toscana, nonché verifiche sul rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale in materia di utilizzo di acqua proveniente dall’acquedotto pubblico per il riempimento delle piscine.

I controlli sul dissesto idrogeologico effettuati dai Carabinieri forestali, effettuati in collaborazione con gli ispettori idraulici del Genio Civile, sono finalizzati infatti alla prevenzione dei rischi connessi al dissesto in zone collinari, montane e irrigue e alla tutela dell’assetto idrogeologico territoriale e della risorsa idrica anche dal punto di vista del rispetto delle norme di tipo vincolistico, urbanistico/edilizio e ambientale. Obiettivi specifici dei controlli sono stati l’individuazione di prelievi abusivi di acque sotterranee e superficiali, le occupazioni abusive dei corsi d’acqua, la legittimità di eventuali manufatti presenti, il controllo del rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di concessione del demanio idrico, la verifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del TU opere idrauliche e, infine, il controllo della regolarità delle utilizzazioni forestali nelle pertinenze idrauliche. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo di parti dell’asta fluviale del fiume Arno e dei suoi principali affluenti. I controlli effettuati con la collaborazione dell’Autorità Idrica Toscana hanno riguardato prevalentemente il corretto uso della risorsa idropotabile, bene primario e sempre più prezioso, in particolare il riempimento e lo svuotamento delle piscine pubbliche e private, contribuendo ad assicurare un efficace contrasto all’uso improprio della risorsa idrica.

Nel complesso sono stati 92 i controlli effettuati dai Carabinieri Forestali e sono state comminate 53 sanzioni amministrative per importi pari a 90.800 euro. Le infrazioni riscontrate più frequentemente hanno riguardato l’utilizzo non conforme dell’acqua dell’acquedotto pubblico per il riempimento della piscina; la mancanza di documentazione relativa alla gestione della piscina o la sua incompletezza; piscina non svuotata (strutture ricettive, pubbliche o condominiali); pozzo non denunciato; pozzo privo di concessione; mancata trasmissione all’ente competente delle letture del contatore o consumi stimati del pozzo e contatore del pozzo assente. Comprendere l’importanza della risorsa idrica e idropotabile cioè dell’acqua, sia per l’essere umano che per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi sulla Terra, è fondamentale per consolidarne il rispetto. Si tratta di una risorsa tanto preziosa da essere definita “Oro Blu” ma che rischia di diventare sempre più scarsa per i suoi illeciti utilizzi.