I Carabinieri la fermano per un controllo ma ha il divieto di soggiorno: arrestata ladra seriale

FIRENZE – Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, impegnati in servizio di pattuglia per il controllo del territorio e il rispetto delle normativa anti Covid, mentre transitavano in via Perfetti Ricasoli, si sono imbattuti in una loro “vecchia conoscenza”: una donna di nazionalità romena, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, conosciuta per aver fatto parte di quel gruppo di rom travestiti da finti mimi che, in passato, imperversava nel centro storico di Firenze importunando i turisti con insistenti richieste di denaro. E spesso derubandoli. Era già stata allontanata dal territorio fiorentino, prima con un foglio di via della durata di tre anni notificatole nel maggio del 2018 e, sempre nello stesso anno, con un decreto del Prefetto di Firenze che disponeva l’allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, provvedimento eseguito tramite accompagnamento alla frontiera; ma lei, M.C., 27 anni, già dopo pochi mesi era tornata in Italia e, in particolare, a Firenze. Sulla base di tutto ciò, su richiesta dello stesso Comando Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi, concordata dall’Autorità Giudiziaria fiorentina, veniva emesso, a carico della donna, per la durata di tre anni, un decreto di applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con divieto di soggiorno nel Comune di Firenze. All’atto della notifica del provvedimento, la donna aveva detto che avrebbe fissato la propria dimora nel Comune di Bologna, impegnandosi a fornire, tempestivamente, al locale Comando dei Carabinieri, il luogo esatto. Ma, di fatto, la donna non solo non si era mai presentata ai Carabinieri di Bologna ma, poche settimane fa, nel mese di dicembre, era stata controllata a Firenze dai Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile che aggiungevano al già nutrito elenco di precedenti, anche una denuncia a piede libero per la violazione di uno degli obblighi della misura di prevenzione in atto. Per la stessa ragione, quindi, ieri è stata nuovamente controllata a Firenze e, pertanto, recidiva nella medesima violazione, è scattato l’arresto. Condotta in camera di sicurezza, nella mattinata odierna verrà presentata in udienza di convalida.