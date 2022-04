I Carabinieri lo fermano per un controllo e lo denunciano per spaccio di droga

CAMPI BISENZIO – Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati sul territorio, hanno denunciato un cittadino marocchino, classe ’89, con precedenti, ritenuto responsabile di detenere di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era stato fermato per un normale controllo mentre percorreva a piedi via Venezia e il suo ingiustificato stato di agitazione ha indotto i militari dell’Arma a una verifica più accurata. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire una modica quantità di cocaina, una bilancina di precisione e la somma di 360 euro in contanti, banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di “detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio”.