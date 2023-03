I Cavalieri Union affrontano la Lazio nel match clou della serie A

PRATO/SESTO FIORENTINO – Trascorsa una domenica di riposo forzato a causa del rinvio di Avezzano, i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto si apprestano ad affrontare la Rugby Lazio 1927 nel big match del 16° turno del campionato di serie A girone 3. La partita che vedrà contrapposte due delle migliori squadre della categoria è in programma, in anticipo, sabato 4 marzo alle 15 sul terreno dello stadio Chersoni di Iolo. La Lazio arriva a Prato forte del primato in solitaria. Nelle 13 partite fin qui giocate, la squadra romana ha ottenuto altrettante vittorie sempre arricchite dal punto di bonus. Dunque i biancocelesti sono primi a quota 65, in assoluto la compagine con la miglior classifica complessiva dei 3 gironi della serie A. I ragazzi allenati da coach Chiesa invece figurano terzi a quota 56, distanti 3 punti dal Capitolina ma con una partita in meno da recuperare rispetto all’altra squadra romana. L’unica sconfitta stagionale dei Cavalieri Union è arrivata proprio sul campo dell’Acquacetosa a Roma, dove nell’ottobre scorso la Lazio si impose con il punteggio netto di 31-0.

Da quella partita è passato molto tempo e proprio Alberto Chiesa è convinto che sabato si potrà assistere ad una prestazione diversa: “Abbiamo vissuto una settimana tranquilla sul piano del lavoro fisico. Al netto degli infortuni di lungo corso, la rosa è a completa disposizione e con lo staff siamo praticamente in difficoltà a scegliere i 23 che giocheranno, tale è il livello di impegno da parte di tutti. All’andata abbiamo subito un passivo forse eccessivo rispetto a quello che eravamo riusciti a esprimere in campo. Quando affronti squadre forti, preparate e ciniche come a tutti gli effetti è la Lazio, questo può succedere. Credo che a distanza di oltre 4 mesi i ragazzi siano maturati e migliorati, dunque approcciamo la partita con la motivazione di chi è felice di scendere in campo per un impegno stimolante. Dovremo tenere d’occhio tutte quelle situazioni tecnico-tattiche che in un match di alto livello fanno la differenza. Siamo pronti a dire la nostra, a giocare a viso aperto, sempre tenendo presente il valore dell’avversario che ha tutto il nostro rispetto”. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Francesco Meschini di Milano. L’ingresso allo stadio Chersoni è gratuito con possibilità di offerta libera. È prevista la trasmissione del match in diretta streaming sulla pagina Facebook dei Cavalieri Union.