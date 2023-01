I Cavalieri Union battono 45-10 l’U.S. Primavera. E conquistano anche un punto di bonus

PRATO/SESTO FIORENTINO – Decima vittoria stagionale dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che nel dodicesimo turno del campionato di serie A hanno battuto per 45-10 l’U.S. Primavera Rugby. Prosegue l’ottimo momento di forma degli uomini allenati da coach Chiesa, secondi in classifica, capaci di ottenere 5 punti e ancora in piena corsa per i play-off. Alla […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Decima vittoria stagionale dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che nel dodicesimo turno del campionato di serie A hanno battuto per 45-10 l’U.S. Primavera Rugby. Prosegue l’ottimo momento di forma degli uomini allenati da coach Chiesa, secondi in classifica, capaci di ottenere 5 punti e ancora in piena corsa per i play-off. Alla vigilia della partita lo staff aveva chiesto alla squadra di rimanere concentrata e i ragazzi in campo hanno risposto presente, andando a realizzare 7 mete e 5 trasformazioni che non hanno lasciato scampo alla squadra ospite.

Nel primo tempo si intuisce presto la direzione che avrà l’incontro: prima Battisti e poi Giovanchelli oltrepassano la linea di meta a conclusione del buon lavoro di sfiancamento fatto dai primi 8 uomini di mischia dagli sviluppi della rimessa laterale. Il piede di Puglia è preciso in entrambi i casi e la formazione di casa può scavare un primo break. Il pacchetto è dominante, ma al contempo arrivano molti errori di handling che non consentono ai Cavalieri di Union di allungare il punteggio, nonostante nei i primi 30 minuti si giochi principalmente nella metà campo avversaria. Si rifà sotto la Primavera sul finire del primo tempo, quando Marocchi spedisce tra i pali un calcio di punizione decretato per una serie di falli ripetuti dentro l’area dei 22 metri. Al riposo il parziale è di 14-3.

Il secondo tempo inizia con la Primavera intraprendente, ma ancora non troppo fortunata nel tentativo di smuovere il tabellino. Ci pensano Righini e Nistri a tradurre in punti due ottime iniziative dei propri compagni. Al 46′ Zucconi riparte sull’asse di un raggruppamento generato dall’incursione di Magni, fa breccia e trova il sostegno dell’accorrente Righini che va a marcare la terza meta dell’incontro. Puglia trasforma per il 21-3. Cinque minuti più tardi dalla base di una mischia ordinata arriva ancora Magni a tutta velocità, costringe due difensori a concentrarsi su di lui, ma in sostegno c’è Nistri che raccoglie l’off load dell’apertura pratese e deposita in meta per il 26-3, poi 28-3 grazie alla trasformazione di Puglia.

La partita ha preso una direzione precisa e, anche se si giocano mischie no contest a causa degli infortuni delle prime linee ospiti, arriva il sussulto della Primavera che va in meta 61′ grazie a un intercetto di Martelletti. Marocchi da posizione defilata trasforma per il 28-10. Nell’ultimo quarto di gara si sente l’impatto della panchina dei Cavalieri Union. Tutti i nuovi entrati mantengono alta l’intensità degli attacchi, così arrivano altre tre mete, prima con Pesci che finalizza una bella manovra dei trequarti, poi con Marioni che a campo aperto si rende protagonista di una bella accelerazione che disorienta i difensori e vale il 38-10. La parola fine la mette Renzoni, quando a tempo scaduto rompe ancora una volta la linea di difesa dei romani e marca la settima segnatura. Puglia spedisce tra i pali per il definitivo 45-10 che consente alla squadra di cantare di gioia sotto le tribune del Chersoni. Adesso il campionato di A si ferma per una settimana, poi i Cavalieri Union giocheranno il tredicesimo turno sul campo del Civitavecchia.