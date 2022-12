I Cavalieri Union in visita all’Ospedale Santo Stefano di Prato

PRATO – Vicinanza alle associazioni del territorio, solidarietà e sostegno. Tre principi che muovono l’attività dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto fin dalla nascita del club nel 2010. In linea con la propria mission, una delegazione di giocatori della prima squadra ha fatto visita mercoledì 21 dicembre al reparto di ostetricia e pediatria del Nuovo […]

PRATO – Vicinanza alle associazioni del territorio, solidarietà e sostegno. Tre principi che muovono l’attività dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto fin dalla nascita del club nel 2010.

In linea con la propria mission, una delegazione di giocatori della prima squadra ha fatto visita mercoledì 21 dicembre al reparto di ostetricia e pediatria del Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato, accolti e accompagnati da Sara Melani, Direttore Sanitario dell’Ospedale di Prato, Claudio Sarti, presidente della Fondazione AMI, Gianna Chiti, medico pediatra del Reparto di Pediatria, Simona Cipriani e Claudia Foglia in rappresentanza del Reparto di Ostetricia e Ginecologia e Selene Bartoletti in rappresentanza del reparto di pediatria.

Si è rinnovato così il piacevole appuntamento che vede i Cavalieri Union protagonisti a dicembre di un gesto di amicizia verso i piccoli bambini e le loro mamme. Durante la visita infatti è stato offerto un piccolo panettone che ha strappato più di un sorriso di felicità ai presenti.

“Riteniamo importante avere un occhio di riguardo nei confronti di una Fondazione così importante per la città di Prato come quella di AMI, – ha commentato il presidente Francesco Fusi – siamo partner ormai da molti anni e collaboriamo con orgoglio perché condividiamo i valori di solidarietà, amicizia e condivisione promossi nel lavoro quotidiano da entrambe le realtà nei rispettivi campi d’azione. La prossimità del Natale è solo un ulteriore motivo per incontrarci e contribuire a portare un messaggio positivo”.