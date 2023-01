I Cavalieri Union iniziano il girone di ritorno con l’U.S. Primavera Rugby Roma

PRATO/SESTO FIORENTINO – Passata l’euforia per la splendida vittoria sul Capitolina, è già tempo di tuffarsi nel nuovo turno di campionato. La prima squadra dei Cavalieri Union giocherà la prima giornata del girone di ritorno della serie A domani, domenica 29 gennaio, alle 14.30 sul campo Chersoni di Prato, avversario di turno l’U.S. Primavera Rugby Roma. Gli uomini di coach Alberto Chiesa si trovano quindi a giocare una nuova partita casalinga, forti del secondo posto in classifica ottenuto domenica scorsa proprio ai danni del Capitolina. I precedenti sono a favore dei Cavalieri Union. Nelle sette sfide giocate dal 2016 a oggi sono arrivate infatti 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio. L’ultimo incontro risale al primo turno di campionato 2022/2023 quando i ragazzi del Prato Sesto hanno vinto per 41-0 sul campo della squadra romana. I Cavalieri Union sono attualmente secondi in classifica a quota 42 punti mentre la Primavera è sesta con 25 punti all’attivo. Nell’ultimo appuntamento di domenica 22 gennaio hanno battuto il Rugby Livorno 1931 in trasferta con il punteggio di 25-20.

In gruppo si respira fiducia, ma Chiesa richiama i suoi a tenere alta la soglia di attenzione: “La preparazione di questa partita è importante esattamente come ogni altra gara di campionato che abbiamo affrontato fin qui. Non possiamo permetterci cali di concentrazione, e proprio per questo motivo il lavoro settimanale è stato impostato anche sugli aspetti mentali. I ragazzi stanno bene, fisicamente abbiamo recuperato e, a eccezione di Matteo Morelli, infortunato alla spalla, i 23 che scenderanno in campo non devono fare i conti con acciacchi o malanni di alcun tipo”. L’arbitro designato per il match è Filippo Vinci di Ferrara. L’ingresso allo stadio Chersoni è gratuito, con la possibilità di fare un’offerta libera. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto.