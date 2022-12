I Cavalieri Union Prato Sesto battono il Livorno Rugby e vincono il derby toscano di serie A

PRATO/SESTO FIORENTINO – I Cavalieri Union Rugby Prato Sesto hanno battuto il Rugby Livorno 1931 con il punteggio di 50-11 e si sono aggiudicati il derby toscano, valevole come nono turno del campionato di serie A girone 3. Un risultato netto che premia la grande attitudine dei ragazzi allenati da Alberto Chiesa, scesi in campo […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – I Cavalieri Union Rugby Prato Sesto hanno battuto il Rugby Livorno 1931 con il punteggio di 50-11 e si sono aggiudicati il derby toscano, valevole come nono turno del campionato di serie A girone 3. Un risultato netto che premia la grande attitudine dei ragazzi allenati da Alberto Chiesa, scesi in campo con l’intenzione di imporre il loro gioco e condurre la gara fin dalle prime battute. Ad aprire le marcature è stato inizialmente il Livorno. Dagli sviluppi di un drive ci pensa Basha a finalizzare in meta l’azione del +5.

La risposta arriva immediata con Morelli che realizza la prima meta dell’incontro (trasformata da Magni) per i Cavalieri Union. I padroni di casa cercano di mantenere attivo il tabellino con due calci di punizione che centrano i pali, ma il forcing dei Cavalieri nella seconda metà del primo tempo è letale. Le mete di Bartali, Giovanchelli e la meta tecnica al 40′ minuto consegnano il bonus offensivo già a fine primo tempo. Il secondo tempo si apre con una nuova meta tecnica che mette il sigillo al risultato. Poi c’è spazio per altre tre mete firmate da Pesci, Morelli e Marzucchi, a conferma della volontà da parte della squadra di rimanere competitiva per tutti gli 80 minuti.

A fare la voce grossa è stato soprattutto il pacchetto di mischia. I primi 8 uomini hanno interpretato al meglio le fasi statiche, riuscendo anche a conquistare due mete di punizione causate dallo strapotere in fase di spinta. Nella prestazione positiva di tutti i 23 giocatori a disposizione, una menzione va Matteo Morelli, premiato come migliore in campo direttamente dal presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti, presente sulle tribune del Montano di Livorno per assistere alla partita tra le due migliori realtà del rugby toscano.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi che si sono imposti su un campo non facile come quello di Livorno, – ha commentato il presidente Fusi – sono molto contento soprattutto per il gruppo, giovane e affiatato, e per lo staff composto da tecnici competenti che lavorano in sinergia e cercano di migliorare giorno dopo giorno con l’obiettivo di fare un campionato di alto livello. Quella di oggi è una partita vinta con merito in un match che fa bene a tutto il rugby toscano”. Adesso la classifica si fa più corta. La Lazio è prima a 40 punti. Tra i Cavalieri Union terzi a quota 34 e il Capitolina secondo a quota 35 (oggi fermo per turno di riposo) invece c’è un solo punto. Il prossimo match si giocherà domenica 18 dicembre sul campo di Perugia, dove i Cavalieri Union cercheranno di concludere al meglio un 2022 già molto positivo.