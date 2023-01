I Cavalieri Union verso la sfida di alta classifica con il Capitolina: play-off, in palio punti importanti

PRATO/SESTO FIORENTINO – Domenica 22 gennaio è in programma l’undicesimo turno del torneo di serie A (ultima del girone di andata) che vedrà contrapposta la squadra allenata da Alberto Chiesa all’Unione Rugby Capitolina. Basta dare un’occhiata alla classifica per capire che in palio ci sono punti importanti ai fini della lotta play-off. I Cavalieri Union, […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Domenica 22 gennaio è in programma l’undicesimo turno del torneo di serie A (ultima del girone di andata) che vedrà contrapposta la squadra allenata da Alberto Chiesa all’Unione Rugby Capitolina. Basta dare un’occhiata alla classifica per capire che in palio ci sono punti importanti ai fini della lotta play-off. I Cavalieri Union, infatti, sono terzi in classifica con 38 punti e due lunghezze di distanza dalla squadra romana e dovranno cercare di fare risultato per inseguire l’accesso alla fase finale. Capitolina, seconda a 40 punti, non è squadra che ha bisogno di troppe presentazioni. Nella scorsa stagione è arrivata a un soffio dalla promozione in Top 10 e rappresenta da tempo una delle realtà più competitive del campionato. Nella stagione attualmente in corso ha ottenuto 8 vittorie su 9 gare giocate cedendo solo contro la capolista Lazio, esattamente come è successo ai Cavalieri Union, anch’essi a quota 8 successi e sconfitti solo dai biancocelesti. A separare le due squadre ci sono i punti di bonus offensivi, con Capitolina che ha sempre marcato almeno 4 mete ad esclusione del derby, mentre i Cavalieri Union hanno ottenuto 6 vittorie arricchite dal punto addizionale e 2 vittorie (con Perugia e Pesaro) senza andare oltre le 3 segnature. Al netto di queste piccole differenze si prospetta una partita molto equilibrata. Lo fanno intuire anche i precedenti: un pareggio per 3-3 il 13 febbraio del 2022 e una vittoria per 9-8 in favore del Capitolina il 24 aprile dello stesso anno.

“La squadra è in salute, lavora da due settimane praticamente al completo – ha detto coach Chiesa – e il livello di competizione interna si è fatto molto alto. La pausa di cinque settimane ha un po’ interrotto il ritmo gara, ma ci ha consentito di spingere sui carichi fisici e analizzare tanti aspetti del gioco che a volte non riusciamo ad allenare bene nel dettaglio. Capitolina è una squadra che ha grande capacità di giocare con il collettivo, molto attenta nel gioco al piede, bilanciata nei reparti. Sappiamo i loro punti di forza e conosciamo altrettanto bene i nostri. Nell’ultimo incontro giocato con loro a Prato siamo stati bravi a condurre il gioco e un po’ meno bravi a girare il risultato in nostro favore. Mischie e rimesse saranno cruciali per orientare il match. Abbiamo grande fiducia nel nostro pacchetto e, al netto del campo pesante, credo che un eventuale predominio nelle fasi di conquista ci aprirebbe maggiori possibilità di portare a casa una vittoria”.

L’arbitro designato per il match è Francesco Meschini di Milano. L’ingresso allo Stadio Chersoni è gratuito, con la possibilità di fare un’offerta libera. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto.