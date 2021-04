I cento anni di Alvaro Gori e gli auguri del sindaco

SESTO FIORENTINO – Da domani, venerdì 12 aprile, via dei Frilli e via Gori saranno interessate da lavori di riasfaltatura. I lavori in via dei Frilli si terranno da domani a lunedì 15 aprile; dalle 7 alle 18 sarà pertanto in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via […]